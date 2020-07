vor 47 Min.

"Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden": Vorschau

"Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden" läuft am 8.7.20 auf RTL. Alle Infos rund um Sendetermin, Moderatorin und Übertragung finden Sie hier.

Von Carla Gospodarek

Die Rankingshow "Die 25..." geht am 8.7.2020 mit "Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden" in die nächste Runde. Wie der Titel bereits andeutet, wird in der Show am Mittwoch ein Ranking der spannendsten Geschichten gezeigt. Hier in der Vorschau erhalten Sie alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Moderatorin Sonja Zietlow.

Vorschau: "Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden": Sendetermin, Übertragung im TV und Stream

Die Sendung wird am Mittwoch, 8. Juli 2020, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung im TV ist "Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden" auch im Stream bei TV Now zu sehen, allerdings benötigen Sie dafür eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. 30 Tage lang ist das Angebot als Neukunde kostenlos nutzbar und kann danach monatlich gekündigt werden.

"Die 25 unglaublichsten Storys, die Sie garantiert weitererzählen werden" - Das ist Moderatorin Sonja Zietlow

Sonja Zietlow ist bekannt für ihre bissigen Kommentare und sprudelnde Art. Genau das macht sie zu einer beliebten Moderatorin im Deutschen Fernsehen. Sie moderiert unter anderem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Die 25..." bei RTL.

Interessant ist auch ihr Weg dahin: Nach dem Abitur jobbte die heute 52-Jährige erst als Animateurin in Hotels und absolvierte anschließend eine Verkehrspilotlizenz an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa. Dort war sie zwei Jahre lang als erste Offizierin einer Boeing 737 im Dienst. Erst durch einen TV-Auftritt bei einer Kuppelshow auf Sat.1 schlug sie ihre Fernsehkarriere ein.

