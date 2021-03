18:54 Uhr

Die Füchsin – Romeo muss sterben: Heute in der ARD - TV-Termin, Handlung, Schauspieler

Folge 7 von "Die Füchsin" ist heute in der ARD zu sehen. TV-Termin, Handlung, Darsteller und Sendezeit - lesen Sie hier die Infos zu "Romeo muss sterben".

Die erfolgreiche Krimireihe "Die Füchsin" ist heute mit Folge 7 mit dem Titel "Romeo muss sterben" in der ARD zu sehen. Lina Wendel spielt die ehemalige DDR-Spionin Anne Fuchs.

"Für mich ist das Besondere, dass "Die Füchsin" auf sehr unterhaltsame Weise Drama, Krimi und Komödie vereint. Dabei ist die Reihe wie ein langer Roman, in dem nicht einfach beliebige Episoden aneinander gereiht werden, sondern bei dem man mit jeder neuen Geschichte immer mehr über die handelnden Personen erfährt", so Lina Wendel in einem Interview mit dem ZDF.

TV-Termin, Darsteller sind im Cast und Handlung - hier erhalten Sie alle Infos zu "Die Füchsin – Romeo muss sterben" auf einen Blick.

"Die Füchsin – Romeo muss sterben": TV-Termin, Übertragung, Sendezeit, Dauer - alle Infos

Hier einige Eckdaten zu "Die Füchsin – Romeo muss sterben":

Episoden-Nr.: Folge 7

Folge 7 Termin: 4. März 2021

4. März 2021 Titel: "Die Füchsin – Romeo muss sterben"

"Die – Romeo muss sterben" Übertragung: ARD

Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Dauer: 90 Minuten

90 Minuten Online-Stream: ARD -Mediathek bis Juli 2021

-Mediathek bis Juli 2021 Wiederholung: 5. März 2021 um 00.40 Uhr ( ARD )

Handlung: Darum geht es in "Die Füchsin – Romeo muss sterben" in der ARD

Fall 7 fängt an mit dem Tod von Hagen Hoffmann, ein junger Arzt und der Freund von Youssefs Nichte Saida. Wegen einiger verdächtiger Transaktionen auf dem Computer geht, die Polizei davon aus, der Täter könnte aus dem Drogenmilieu kommen. Saida ist jedoch anderer Meinung und beauftragt Anne und Youssef mit dem Fall.

Schnell wird bei den Ermittlungen klar, dass Hagen Hoffmann einige Probleme und Geheimnisse hatte: alle Hinweise deuten darauf hin, dass er neben Saida noch eine Beziehung geführt hat. Außerdem hat sich sein Arbeitskollege Jonas von einer Pharmafirma bestechen lassen. Der Fall zieht einen großen Rattenschwanz, mit dem die beiden Ermittler nicht gerechnet haben und der Täter ist ihnen auf den Fersen.

Besetzung: Darsteller im Cast von "Die Füchsin – Romeo muss sterben"

Lina Wendel und Karim Chérif spielen die Hauptrollen in "Die Füchsin – Romeo muss sterben". Hier finden Sie eine Übersicht aller Schauspieler im Cast von Folge 7:

Rolle Darsteller Anne Marie Fuchs Lina Wendel Youssef El Kilali Karim Chérif Simone Papst Jasmin Schwiers Ralf Eisner Robert Dölle Saida Sara Fazilat Florian Boehm Florian Bartholomäi Christine Buehr Theresa Scholze Lara Hoffmann Karoline Bär Jenny Ahrens Sina Ebell Jonas Engler Ronny Miersch Kurt Matthias van den Berg Barbara Kröger Eva Mannschott Hagen Hoffmann Baris Ar Elisa Elif Kardesseven Ulrike Stein Karin Johnson

"Die Füchsin – Romeo muss sterben": Infos zum Stab

Marc Rensing ist der Regisseur von "Die Füchsin" und wer könnte die Essenz der Krimi-Reihe besser zusammenfassen als er?

"Da ermittelt die schweigsam zurückgezogene ehemalige Stasiagentin mit dem quirlig überdrehten Import-Export Araber, der mit einer schönen, gutbürgerlichen Deutschen verheiratet ist und eine schräge Cousine hat, die sich in so ziemlich alles hacken kann, was einen Stromanschluss besitzt. Als wäre das nicht genug, kommt dann noch ein notorisch unterkühlter, knorrig-eigenbrötlerischer Hauptkommissar in Gestalt von Robert Dölle hinzu. Das macht schon Spaß. Auch als Regisseur", sagte der 47-Jährige in einem Interview mit der ARD.

Hier der Überblick zum Stab:

Musik: Dürbeck & Dohmen

Kamera : Sebastian Bäumler

: Buch: Ralf Kinder

Regie: Marc Rensing

