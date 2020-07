vor 33 Min.

"Die! Herz! Schlag! Show!", gestern Folge 3: Team Frank Rosin vs. Team Joey Heindle

Die ProSieben-Show "Die! Herz! Schlag! Show!" kam gestern mit Folge 3. Alle Infos rund um die Sendung lesen Sie hier in unserem aktuellen Nachbericht.

Von Carla Gospodarek

Vor Kurzem startete das neue ProSieben-Format "Die! Herz! Schlag! Show!". In der Sendung kämpfen zwei Prominenten-Teams gegeneinander und müssen dabei stets versuchen, in den Challenges ihren Puls unter Kontrolle zu halten.

Auch am gestrigen Abend war die Show zu sehen - nämlich mit Folge 3. In unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle aktuellen Infos.

"Die! Herz! Schlag! Show!" gestern: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch gestern, am 27. Juli 2020, kämpften wieder zwei prominente Teams bei "Die! Herz! Schlag! Show!" gegeneinander an. Dabei waren:

Joey Heindle

Özcan Cosar

Larissa Marolt

vs.

Frank Rosin

Jasmin Wagner

Martin Klempnow

Auf die Kandidaten warteten auch diesmal wieder diverse herausfordernde Challenges. So mussten sich Koch Frank Rosin und Comedian Özcan Cosar auf ein intensives Experiment einlassen: Am eigenen Leib spürten sie, wie sich für eine Schwangere die Wehen anfühlen. Özcan Cosar meint dazu: "F**k! Ist das ein Exorzismus? Was macht ihr?".

Mit einem Puls von 110 gewinnt Rosin für sein Team und Cosar muss sich mit einem Puls von 114 geschlagen geben. Auch den Gesamtsieg kann das Team Rosin an diesem Abend verzeichnen.

"Die Herzschlag-Show" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Wer mischt in der Show mit? Das sind die Kandidaten von Die Herzschlag-Show .

Übertragung

So läuft die Übertragung der Herzschlag-Show im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie alle Sendetermine und die Sendezeit von Die Herzschlag-Show.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen