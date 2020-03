"Die Höhle der Löwen" 2020: Gründer und Produkte heute in Folge 3 am 24.3.20

vor 50 Min.

" Die Höhle der Löwen" geht heute Abend mit Folge 3 in die nächste Runde. Wieder versuchen verschiedene Gründer die Investoren von sich und ihrem Produkt zu überzeugen. In unserer Vorschau stellen wir Ihnen die Kandidaten der heutigen Sendung vor.

"Die Höhle der Löwen" heute 24.3.20: Gründer und Produkte in Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" 2020 läuft am Dienstag, 24.3.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Gründer und Produkte

Peter Kenning mit Yuca Loca: Als Kind wurde Kenning regelmäßig von seiner Oma mit Yuca-Fritten verwöhnt und möchte nun seine eigene Kreation auf den Markt bringen. Die Pommes werden aus Maniok hergestellt, welches hierzulande kaum bekannt ist aber weltweit zu den zehn wichtigsten Grundnahrungsmitteln zählt. Für 20 % seiner Firmenanteile verlangt der Gründer 90.000 Euro.

Barbara Reiter und Christian Steiner mit CB.Lash: Bei CB.Lash handelt es sich um Magnetwimpern die natürlich aussehen, einfach zu benutzen sind und qualitativ hochwertig hergestellt wurden. Das Duo benötigt 200.000 Euro und ist bereit dafür 20 % der Firmenanteile abzugeben.

Gisbert Wundram und Bendix Eisermann mit Commentaro: Mit der App Commentaro soll jeder zum Sportkommentator werden. Die App ermöglicht es, unter Clips von Sportereignissen mit Original-Atmosphäre seinen eigenen Kommentar aufzunehmen, zu veröffentlichen und mit Freunden zu teilen. Dafür wünschen sich die Gründer ein Investment von 250.000 Euro für 25 % ihrer Firmenanteile.

Udo Heyl mit LeiKoSi: Mit seiner eigens kreierten Leiterkopfsicherung will der Gründer die Welt der Leitern sicherer machen, damit Unfälle der Vergangenheit angehören. Für 250.000 Euro bietet der Gründer 10 % seiner Firmenanteile.

Georg Pröpper mit Lazy Leaf: Der elektronische, selbst gießende Blumentopf gießt „…nie zu viel und nie zu wenig“. In dem Blumentopf selbst sind ein Temperaturmesser, ein Lichtsensor sowie ein mehrere Monate haltender Akku integriert. Für 150.000 Euro werden den Investoren 20 % der Firmenanteile geboten.

Aleksey Igudesman mit Music Traveler: Durch das viele Reisen als Musiker kam der Kandidat auf die Idee Music Traveler zu gründen, eine Plattform, auf der Musiker sich einen Raum buchen können, um dort kreativ zu arbeiten. Für 500.000 Euro bietet der Unternehmer 10 % seiner Firmenanteile.

