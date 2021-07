Die Höhle der Löwen 2021: Produkte, Gründer und Deals

"Die Höhle der Löwen" geht demnächst im TV weiter. Alles Wichtige über Produkte, Gründer und Deals erfahren Sie hier.

Im kommenden Herbst geht " Die Höhle der Löwen" bereits mit der nächsten Staffel an den Start. Bereits zum 10. Mal treten die Gründer und Erfinder vor die Investoren und hoffen, einen guten Deal für sich und ihr Unternehmen zu ergattern. Auch in diesem Jahr setzt das Format auf die altbekannte Jury, bestehend aus Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel.

Dennoch wird es eine Neuerung in der Jubiläumsstaffel geben: Erstmals werden den Gründern nicht nur den gewohnten Juroren gegenübertreten. In Staffel 10 werden offenbar einige Gastjuroren auftreten, die die Kandidaten unterstützen. Diese werden unter anderem ehemalige Kandidaten sein, deren Unternehmen durch das Investment aus "Die Höhle der Löwen" besonders erfolgreich wurde.

Darunter sind unter anderem die beiden Unternehmer Anne und Stefan Lemcke, die vor fünf Jahren um eine Finanzspritze in Höhe von 300.000 Euro baten. Löwe Frank Thelen ging den Deal ein und verhalf dem Unternehmen, Umsätze in Millionenhöhe zu generieren. Wer sonst noch in Staffel 10 als Gast-Löwe fungiert, ist bisher noch nicht bekannt.

Wer sind die Gründer, die in der neuen Staffel auf einen Deal hoffen? Welche Produkte stellen Sie vor? Das erfahren Sie hier.

Die Höhle der Löwen 2021: Das sind die Produkte und Gründer

Folge 1: 6. September 2021

Folge 2: 13. September 2021

Folge 3: 20. September 2021

Folge 4: 27. September 2021

Folge 5: 4. Oktober 2021

Folge 6: 11. Oktober 2021

Folge 6: 18. Oktober 2021

Folge 7: 25. Oktober 2021

Folge 8: 8. November 2021

Folge 9: 15. November 2021

Folge 10: 22. November 2021

Folge 11: 29. September 2021

Folge 12: 6. Dezember 2021

"Die Höhle der Löwen" half vielen Produkten und Gründer zum Erfolg

Durch das unternehmerische Know-how der Investoren und ihre finanzielle Unterstützung durch ihr Investment, machte das Format bereits das ein oder andere Produkt erfolgreich. Ob aus dem Bereich Kosmetik, Haushalt, Garten oder Technologie - viele Produkte schafften es durch einen Deal mit dem richtigen Löwen in den Einzelhandel und konnten sich am Markt etablieren. Das sind die zehn erfolgreichsten Produkte aus "Die Höhle der Löwen":

Pony Puffin Ankerkraut Veluvia Morotai Happybrush ProtectPax Smart Sleep ArtNight Koawach Calligraphy Cut

Welche neuen Produkte und Erfindungen in Staffel 10 vorgestellt werden, erfahren Zuschauer ab Montag, dem 6. September 2021 auf Vox.

