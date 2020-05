09:55 Uhr

"Die Küchenschlacht": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie die Infos rund um Moderatoren und Sendetermine des ZDF-Formats "Die Küchenschlacht". Außerdem lesen Sie alles zur Übertragung im TV und Stream.

In der Sendung "Die Küchenschlacht" zaubern sechs Hobby-Köche Woche für Woche ihre persönlichen Highlight-Gerichte. Bewertet werden diese von einem Profi-Koch. Dabei scheidet an jedem Tag ein Kandidat aus. Derjenige, der sich am Freitag einer jeden Woche als Sieger durchsetzen kann, zieht in die Champions-Week ein. Darin treten sechs Wochensieger gegeneinander an. Für den besten Hobby-Koch der Champions-Week gibt es dann einen stolzen Gewinn: Ganze 25.000 Euro Preisgeld erhält der Sieger.

Alle Infos zur Übertragung der Sendung im TV und im Stream finden Sie hier in der Übersicht. Außerdem stellen wir Ihnen die Sendetermine und die Moderatoren von "Die Küchenschlacht" vor.

"Die Küchenschlacht": Die Sendetermine im Überblick

Das Format "Die Küchenschlacht" ist immer montags bis freitags im TV zu sehen. Die Kochshow läuft von 14.15 bis 15.00 Uhr im ZDF. Hier sehen Sie die Sendetermine im Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 14.15 - 15.00 Uhr ZDF Dienstag 14.15 - 15.00 Uhr ZDF Mittwoch 14.15 - 15.00 Uhr ZDF Donnerstag 14.15 - 15.00 Uhr ZDF Freitag 14.15 - 15.00 Uhr ZDF

"Die Küchenschlacht": Übertragung im TV und Stream

Sie können "Die Küchenschlacht"" immer werktags auf dem Sender ZDF ansehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Dann können Sie ganze Folgen auch im Nachhinein kostenlos und ohne Anmeldung auf der ZDF-Website anschauen.

Das sind die Moderatoren von "Die Küchenschlacht"

Bei "Die Küchenschlacht" gibt es keine festen Moderatoren. Das Format wird von stetig wechselnden Starköchen geleitet, die die Hobby-Köche mit Tipps und Tricks bei ihren Gerichten und Kreationen unterstützen. Als Moderatoren waren bislang unter anderem Johann Lafer, Alfons Schuhbeck, Nelson Müller, Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Mario Kotaska, Christian Lohse und Björn Freitag zu sehen.

