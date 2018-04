Die Lottozahlen und Quoten vom Lotto am Samstag

vor 41 Min.

Die Lottozahlen vom 21. April 2018 haben niemanden zum Millionär gemacht. Die aktuellen Quoten ergeben: Der Jackpot steigt weiter.

Mit den richtigen Lottozahlen konnte man am Samstag, 21. April 2018, bis zu sieben Millionen Euro gewinnen. Die Chance auf einen Lottogewinn beim Lotto am Samstag war aber ziemlich gering - sie lag wie üblich bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Und tatsächlich gelang es niemandem, am Samstag alle Lottozahlen richtig auf dem Tippschein zu haben. Wie die am Montag veröffentlichten Lotto-Quoten zeigen, bleibt der Jackpot unberührt und steigt auf rund acht Millionen Euro an. Immerhin zwei Spieler schaffte es, sechs Richtige zu erraten. Sie kassieren für ihren Tipp nun 785.961,00 Euro.

Lottozahlen vom Samstag, 21. April 2018

Lottozahlen: 12 - 15 - 19 - 23 - 29 - 38

Superzahl: 5

Spiel 77: 9 2 9 6 6 0 8

Super 6: 1 9 7 6 7 4

Weil so viele Menschen spielen, wird der Lotto-Jackpot regelmäßig geknackt - trotz der geringen Gewinnchancen. An den Lottoquoten ist zu erkennen, ob der Jackpot geknackt wurde und wie viele Spieler wie viele Richtige hatten. Hier die aktuellen Quoten vom Lotto am Samstag.

Die Gewinn-Quoten vom Samstag, 21. April

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 x unbesetzt 2 6 Richtige 2 x 785.961,00 € 3 5 Richtige + SZ 79 x 9.948,80 € 4 5 Richtige 600 x 3.929,80 € 5 4 Richtige + SZ 4545 x 172,90 € 6 4 Richtige 33382 x 47,00 € 7 3 Richtige + SZ 85176 x 18,40 € 8 3 Richtige 666261 x 10,60 € 9 2 Richtige + SZ 649984 x 5,00 €

Sie haben noch nie Lotto gespielt, möchten es jetzt aber tun? Die Teilnahme funktioniert wie folgt: Für jeden Tipp kreuzt ein Spieler sechs Lottozahlen aus den Zahlen 1 bis 49 an. Um den Jackpot zu knacken, ist auch die richtige Superzahl wichtig. Sie liegt immer zwischen 0 und 9. Auf dem Spielschein handelt es sich bei der Superzahl um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.

Bis zu 90 Millionen Euro: Das sind die Rekordgewinne beim Lotto in Deutschland:

90 MILLIONEN EURO: Diesen deutschen Lotto-Rekord stellte ein Spieler aus Baden-Württemberg im Jahr 2016 auf. Er knackte den Eurojackpot, nachdem das wochenlang keinem anderen gelungen war.

76,8 MILLIONEN EURO wurden am 25. März 2016 von einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen beim Eurojackpot abgeräumt. Es ist der höchste Lotteriegewinn, der jemals in Deutschland erzielt wurde.

58,7 MILLIONEN EURO: Der zweithöchste Lottogewinn in der deutschen Geschichte ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

50,3 MILLIONEN EURO gewann im Mai 2017 ein Rentner aus Rheinland-Pfalz beim Eurojackpot.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.

46,1 MILLIONEN EURO: Den bis dahin dicksten Gewinn in Deutschland streicht im April 2013 ein Spieler aus Hessen beim Eurojackpot ein.

45,4 MILLIONEN EURO teilen sich im Dezember 2007 drei Tipper (Lotto 6aus49) aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

37,7 MILLIONEN EURO: Den bisher größten deutschen Einzelgewinn beim Lotto 6aus49 heimst ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 ein.

37,1 MILLIONEN gewann im Mai 2016 ein Mann aus Nordrhein-Westfalen beim Lotto 6aus49 - und das ohne Superzahl bei einer Zwangsausschüttung.

35 MILLIONEN EURO teilen sich zwei Glückspilze aus Bayern und Niedersachsen im Februar 2009 (Lotto 6aus49).

32,8 MILLIONEN EURO gewann ein Spieler im September 2016 bei der zweiten Zwangsausschüttung der Lotto-Geschichte ohne Superzahl.

31,7 MILLIONEN EURO machen im September 2009 einen Lottospieler (6aus49) aus Bayern reich.

Lottospielen kostet für jeden Tipp einen Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr. Das Spiel Super 6 kostet 1,25 Euro, Spiel 77 2,50 Euro.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel kann süchtig machen. Tipps und Hilfe gibt es unter www.bzga.de (AZ)

