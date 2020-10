vor 31 Min.

Die Martina Hill Show, Staffel 3: Sendetermine, Sendezeit und Übertragung

Die Martina Hill Show läuft ab dem 16. Oktober mit Staffel 3 bei Sat.1. Sendetermine, Übertragung und Sendezeit - alle Infos zur Show erhalten Sie hier in der Übersicht.

Von Elisa Jebelean

"Die Martina Hill-Show" geht demnächst mit Staffel 3 an den Start. Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, It-Girl oder YouTuberin - in der Comedyshow schlüpft Martina Hill in etliche Rollen. Sie bedient sich dabei gerne an Alltags-Klischees und setzt diese auf ihre ganz persönliche Art in kurzen Sketches um. Und das Konzept hat Erfolg: Am 2. Oktober wurde sie durch ein Zuschauervoting mit dem Deutschen Comedypreis 2020 ausgezeichnet.

Start, Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - lesen Sie hier alle wichtigen Infos zur "Martina Hill Show" auf einen Blick.

"Die Martina Hill Show": Wann ist der Start-Termin von Staffel 3?

Start-Termin der Martina Hill Show ist am Freitag, 16. Oktober 2020. Dieses Jahr ist bereits Staffel 3 der erfolgreichen Comedy-Show zu sehen.

"Die Martina Hill Show": Sendezeit und Sendetermine auf einen Blick

Wie viele Folgen Staffel 3 der Martina Hill Show haben wird, ist bisher nicht bekannt. Bisher wurden allerdings insgesamt 15 Folgen ausgestrahlt. Die neuen Folgen werden immer Freitags gezeigt. Hier sehen Sie die Sendezeit und den Sendetag auf einen Blick:

Wochentag Uhrzeit Sender Freitag 22.30 Uhr Sat.1

"Die Martina Hill Show": Übertragung live im TV und Stream - auch als Wiederholung

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, sind die Folgen auch auf Joyn zu sehen - unabhängig von Sendezeiten. Prinzipiell ist der Service kostenlos, wer "Die Martina Hill Show" aber ohne Werbung sehen möchte, muss sich das Premium-Abo Joyn+ für 6,99 Euro im Monat zulegen.

Sat.1 zeigt auch Wiederholungen im Fernsehen, die TV-Termine variieren aber stark. Meist werden die neuen Folgen aber in der darauffolgenden Nacht um etwa ein Uhr wiederholt.

"Die Martina Hill Show": Gäste in Staffel 3

Diese Gaststars werden unter anderem in Staffel 3 in der "Martina Hill Show" zu sehen sein.

Ralf Moeller

Bernhard Hoëcker

Michael Kessler

Olaf Schubert

Erdogan Atalay

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen