Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk: TV-Termin heute am 18. Januar 2021 im ZDF - Besetzung und Handlung

Das ZDF strahlt "Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk" heute am 18.01.2021 aus. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind dabei? Wie ist die Handlung?

Das ZDF zeigt im Januar eine neue Folge von "Die Toten vom Bodensee". Sie heißt "Der Wegspuk". Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk"? Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier die Antworten.

Termin: Wann genau ist "Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk" am 18.01.21 im ZDF zu sehen?

"Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk" ist am Montag, 18. Januar 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 90 Minuten. Ungeduldige finden sie bereits ab sofort als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Die Handlung: Worum geht es heute in "Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk"?

Grusel-Mutprobe: Drei Kinder schleichen sich heimlich aus dem Ferienlager. Ihr Ziel: eine Villa, die seit Jahren unbewohnt ist. Andere haben den Kindern erzählt, dass es dort spuken soll. Spannend genug für sie, dort mal selber nach Gespenstern zu schauen. Die finden sie zwar nicht, wohl aber werden sie Zeugen des Kampfes zwischen Jakob Stocking und dem Bauunternehmer Ingo Hauer. Hauer überlebt den Kampf nicht, ein Messerstich beendet sein Leben.

Zunächst scheint der Fall eindeutig für Micha Oberländer und Hannah Zeiler. Als dann aber Stocking in Begleitung der Anwältin Mia Burgstaller in die Villa zurückkehrt und erste Aussagen tätigt, verschwimmt die Eindeutigkeit. Es tauchen immer mehr Fragen auf. So behauptet Stocking zum Beispiel, den Ermordeten gar nicht gekannt und aus Notwehr gehandelt zu haben. Hauer habe ihn attackiert, nachdem ihn ein Unbekannter per SMS überhaupt erst an den Tatort gelotst habe.

Unklar ist auch die Rolle Burgstallers. Sie ist die Verlobte von Albert Hauer, dem Sohn des Getöteten. Ihre Tochter Sophia hatte vor kurzem versucht, sich im Garten der alten Villa umzubringen. Seitdem liegt sie im Wachkoma. Burgstaller gehört außerdem das alte Gemäuer.

Und: Mia Burgstaller trägt ein dunkles Geheimnis in sich. Als sie zwölf war, verschwanden ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihr dreijähriger Halbbruder spurlos. Der Schmerz über den Verlust zeichnet sie noch heute.

Was hat dieser gruselige Ort mit alledem zu tun? Mit der Vergangenheit wie mit der Gegenwart? Micha Oberländer und Hannah Zeiler intensivieren ihre Ermittlungen - und treffen auf so manche Überraschung.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk"?

Micha Oberländer - Matthias Koeberlin

- Hannah Zeiler - Nora Waldstätten

- Thomas Komlatschek - Hary Prinz

Thomas Egger - Stefan Pohl

Raphael Stadler - Christopher Schärf

- Karsten Brandstätter - Peter Kremer

- Mia Burgstaller - Katharina Lorenz

Paul Burgstaller - Klaus Pohl

Albert Hauer - Thomas Unger

- Ingo Hauer - Robert Lutz

Jakob Stocking - Robert Finster

