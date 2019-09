vor 21 Min.

Disenchantment, 2. Staffel: Start, Trailer, Handlung, Sprecher, Stream, Kritik

Die 2. Staffel von "Disenchantment" hat Netflix für September angekündigt. Infos rund um Start, Trailer, Handlung, Sprecher, Stream und Kritik finden Sie hier.

"Disenchantment": Die Serie stammt von Matt Groening, dem Schöpfer der beiden Kult-Serien "Die Simpsons" und "Futurama". Sein Stil ist unverwechselbar und auch in seinem neuesten Werk "Disenchantment" nicht zu übersehen. Bei "Disenchantment" geht es ins Fantasy-Mittelalter, während "Die Simpsons" und "Futurama" in Gegenwart beziehungsweise Zukunft angesiedelt sind.

Hier erfahren Sie mehr zu Start, Handlung, Trailer, Sprechern und Kritik von Staffel 2 der Netflix-Serie.

"Disenchantment": Start der 2. Staffel bei Netflix

In einem Tweet haben die Macher der Serie den Start-Termin von Staffel 2 angekündigt. Ab dem 20. September können Fans wieder an der Seite von Prinzessin Bean in die Welt von Dreamland eintauchen. Außerdem hat Netflix bereits Pläne für die Zukunft verraten: Staffel 3 von "Disenchantment" soll 2020 erscheinen, Staffel 4 im Folgejahr 2021.

Will she win... or booze? Disenchantment returns September 20. pic.twitter.com/8ZchIk96XP — Disenchantment (@disenchantment) 16. Mai 2019

Netflix: Die Handlung von "Disenchantment" - worum geht es in der Serie?

Die Hauptrolle in der Serie hat Prinzessin Bean, die zu Beginn von Staffel 1 zwangsverheiratet werden soll, was ihr gar nicht in den Kram passt. Die trinkfeste Prinzessin geht lieber ihren eigenen Weg und macht sich gegen den Willen ihres Vaters auf den Weg ins Abenteuer. Begleitet wird sie dabei von Elfo, dem Elf, und dem Dämonen Luci. Auf ihrer Reise trifft sie neben einfältigen Dorfbewohnern auf Oger, Kobolde und andere magische Kreaturen. In Staffel 2 erfahren Fans endlich. wie es nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel in Dreamland weitergeht.

Cast von "Disenchantment": Wer sind die Sprecher der 2. Staffel der Netflix-Serie?

Die Hauptrolle in "Disenchantment" hat im Original Abbi Jacobson. Neben Prinzessin Bean spricht sie auch seit 2016 Emily in der erfolgreichen Serie "Bojack Horseman", die ebenfalls auf Netflix zu sehen ist. Die deutsche Stimme von Bean ist Jenny Löffler, die als Synchronsprecherin bereits an "Star Wars - Die letzten Jedi" mitgewirkt hat. Hier eine Übersicht über alle Sprecher der Serie in Staffel 1.

Rolle Originalsprecher Deutscher Sprecher Prinzessin Bean Abbi Jacobson Jenny Löffler Elfo, der Elf Nat Faxon Heiko Akrap Dämon Luci Eric André Christian Intorp König Zøg John DiMaggio Marko Bräutigam Königin Oona Tress MacNeille Gabriele Schramm-Philipp Odval Maurice LaMarche Matthias Klages Sorcerio Billy West Gerald Schaale Königin Dagmar Sharon Horgan Andrea Solter Prinz Derek Tress MacNeille Benjamin Kiesewetter Pendergast Eric André Armin Schlagwein Herald David Herman Imme Aldag Turbish Rich Fulcher Daniel Montoya Bunty Lucy Montgomery Eva Thärichen Prinz Merkimer Matt Berry Christoph Banken

"Disenchantment", Staffel 2 bei Netflix: Trailer, Kritik

Einen Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie gibt es bisher nicht. Staffel 1 von "Disenchantment" erweckt bei den Kritikern gemischte Gefühle. Die New York Times vergibt an Matt Groenings neuestes Werk 60 von 100 Punkten, was in etwa dem kritischen Konsens entspricht. Auf der Website metacritic können Sie weitere Meinungen zur Serie nachlesen.

Wer noch nie etwas von der Serie gehört hat, kann sich hier einen Trailer zur ersten Staffel ansehen, um sich einen Eindruck von "Disenchantment" zu machen:

