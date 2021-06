"Domina" bei Sky: Das sind alle Infos zu Besetzung, Handlung und Folgen

"Domina" auf Sky: Die neue Serie erzählt die Geschichte der ersten römischen Kaiserin. Hier lesen Sie alle Infos zur Serie.

"Domina" ist mit Staffel 1 bei Sky im TV zu sehen. Die neue Serie basiert auf der wahren Geschichte von Livia Drusilla, die als erste Römerin den kaiserlichen Titel Augusta tragen durfte. Kasia Smutniak spielt die Hauptrolle.

Wann geht "Domina" bei Sky an den Start? Wie viele Folgen hat Staffel 1? Gibt es einen Trailer? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antworten und weitere Infos zu Regie und den Schauspielern im Cast.

Start auf Sky: Wann ist "Domina" in Deutschland im TV zu sehen?

Hier finden Sie einige Eckdaten zu "Domina" auf Sky im Überblick:

Start-Datum: 3. Juni 2021

3. Juni 2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

Sky wird die Folgen ab dem 2. Juni auf Sky Ticket und Sky Q zur Verfügung stellen. Außerdem sind jeden Donnerstag Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu sehen.

Worum geht es in "Domina"? Hier die Infos zur Handlung

"Domina" ist eine historische Familiensaga und erzählt die Geschichte von Livia Drusilla. Die Serie zeigt Livias Weg zur Macht: vom jungen Mädchen zur mächtigsten Herrscherin Roms. Dabei waren ihr alle Mittel recht. Sie und ihre Gefolgschaft schreckten auch nicht vor Mord und Intrigen zurück. Nach der Ermordung von Julius Caesar beginnt für Livia ein bitterer Kampf ums Überleben. Bis sie selbst als erste Römerin zur Kaiserin gekrönt wurde.

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 1 von "Domina"?

Staffel 1 von "Domina" hat insgesamt 8 Folgen. Sie dauern alle etwa 60 Minuten. Hier der Überblick zu den Titeln:

Folge 1: Fall

Folge 2: Rise

Folge 3: Family

Folge 4: Secrets

Folge 5: Plague

Folge 6: Nightshade

Folge 7: Treason

Folge 8: Happiness

Besetzung von "Domina": Eine Auswahl der Schauspieler im Cast

Kasia Smutniak ("Perfect Strangers", "Them", "Devils") verkörpert Livia Drusilla und hat damit eine der Hauptrollen der Serie. Auch internationale Stars wie Liam Cunningham ("Game of Thrones") als Livias Vater Livius und Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "Der Tod steht ihr gut") als Livias Feindin Balbina werden in "Domina" zu sehen sein.

Hier finden Sie eine Auswahl der Darsteller Überblick:

Schauspieler Rolle Liam Cunningham Livius Alex Lanipekun Tycho Peter Campion Libo Kasia Smutniak Livia Drusilla Colette Dalal Tchantcho Antigone Christine Bottomley Scribonia Matthew McNulty Gaius Liah O'Prey Julia Ewan Horrocks Young Drusus Earl Cave Young Tiberius Roland Litrico Thelus Ben Batt Agrippa Alaïs Lawson Marcella Naike Anna Silipo Prima5 episodes, 2021 Kevin Lettieri Vinnius Darrell D'Silva Piso Claire Forlani Octavia Lex Shrapnel Crassus Emma Canning Young Antonia Anthony Barclay Corvinus Finn Bennett Marcellus Claudia Stecher Fortunata Beau Gadsdon Young Antonia Meadow Nobrega Little Livia Enzo Cilenti Tiberius Nero Melodie Wakivuamina Young Antigone Youssef Kerkour Maecenas Salvatore Palombi Murena Pedro Leandro Aprio Joseph Ollman Young Iullus



Trailer zu "Domina"

Hier finden Sie den aktuellen Trailer zu "Domina".

Zusätzliche Infos zu "Domina"- Regie, Kostüm, Szenenbild

Regie: Claire McCarthy ("Ophelia", "The Luminaries")

("Ophelia", "The Luminaries") Kostümdesign: Oscar-Preisträgerin Gabriella Pescucci (The Age Of Innocence" und "Once Upon A Time in America ")

Oscar-Preisträgerin (The Age Of Innocence" und "Once Upon A Time in ") Szenenbild: Luca Tranchino ("Prison Break")

