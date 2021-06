Donna Leon - Reiches Erbe in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD zeigt heute am 12.6.21 "Donna Leon - Reiches Erbe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung pur im Frühsommer: Die ARD strahlt heute "Donna Leon - Reiches Erbe" aus. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wie die Handlung ist, welche Darsteller mit von der Partie sind und wann genau der TV-Termin ist.

Donna Leon - Reiches Erbe heute am 12.6.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Donna Leon - Reiches Erbe" ist heute am Samstag, 12. Juni 2021, in der ARD zu sehen. Start ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 90 Minuten Hochspannung. Wer am Samstagabend keine Zeit hat, der findet "Donna Leon - Reiches Erbe" als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Donna Leon - Reiches Erbe"

So tragisch der Tod von Signora Altavilla, so schnell die vermeintliche Aufklärung: Der Hausarzt bescheinigt Herzversagen. Natürlicher Tod also. Schlimm, kommt aber vor. Den Totenschein füllt er aus, der Fall scheint damit geklärt. Ist er aber nicht. Ein Mitarbeiter des Bestattungsinstituts entdeckt Würgespuren an der Leiche. Die Experten bezweifeln, dass es sich hier um einen natürlichen Tod handelt.

Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) nimmt die Ermittlungen auf und nimmt das Seniorenheim Sao Polo unter die Lupe. Dort hatte die Tote zu Lebzeiten Gutes getan, sich um Bewohner gekümmert. Doch damit nicht genug: Nebenbei hatte sie auch noch die Betrügereien des Pflegers Sergio Cucceti aufgedeckt. Hat der sich dafür gerächt an der rüstigen Witwe? Ist er der Mörder von Signora Altavilla?

Bei seinen Untersuchungen kommt Brunetti der Staatsanwalt Salvatore Patta (David Rott) immer wieder in die Quere. Er ist ausgerechnet der Sohn von Brunettis Chef (Michael Degen). Aus Profilierungssucht mischt er sich ständig in die Ermittlungen ein - und gefährdet damit nicht nur das Ergebnis. Patta besteht steif und fest auf seinem Verdacht, dass es eine Mordserie im Heim gegeben hat.

Derweil stößt Brunetti auf ein anderes spannendes Detail: Altavilla hatte misshandelten Frau geholfen und Zuflucht gewährt. Auch Gabriela Pavon war von ihrem aggressiven Mann Nico zu ihr geflüchtet. Somit hätte auch Nico ein Motiv gehabt, der Helferin in der Not Übles anzutun.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Donna Leon - Reiches Erbe" im Cast

Guido Brunetti - Uwe Kokisch

- Uwe Kokisch Paola Brunetti - Juli Jäger

- Juli Jäger Vice-Questore Patta - Michael Degen

- Sergente Vianello - Karl Fischer

Signorina Elettra - Annett Renneberg

Salvatore Patta - David Rott

- Anna Rosa - Lisa Wagner

- ...

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.