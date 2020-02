09:57 Uhr

Drei Männer wegen Diebstahl von "Big Maple Leaf" verurteilt

Mit Schubkarre und Rollbrett verschwindet die wertvolle Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum. Die Beute im Millionenwert ist nie wieder aufgetaucht.

Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum sind drei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Einen vierten Angeklagten sprach das Berliner Landgericht am Donnerstag frei.

Der Prozess lief seit über einem Jahr. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen von fünf bis sieben Jahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall gefordert. Die Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren seien professionell, gezielt und gut informiert vorgegangen. Die Verteidiger der Männer verlangten Freispruch.

"Big Maple Leaf": Goldmünze hatte damals einen Wert von 3,75 Millionen Euro

Die riesige Münze "Big Maple Leaf" mit einem damaligen Wert von 3,75 Millionen Euro ist bis heute verschwunden. Ermittler gehen davon aus, dass die Goldplatte zerstückelt und verkauft wurde. Es waren Goldpartikel in einem Auto und an Kleidung festgestellt worden.

Die kanadische Münze mit dem Bild von Königin Elizabeth II. war die Leihgabe eines Privatmanns. Die Königliche Kanadische Münze hatte 2007 nur fünf Exemplare von "Big Maple Leaf" geprägt. An diesem Freitag verhandelt eine Zivilkammer des Landgerichts über eine Entschädigungsklage des Eigentümers, der laut Gericht bisher nur einen Teil von der Versicherung bekam.

Mutmaßliche Täter sollen das Goldstück mit Rollbrett und Schubkarre zum Auto gebracht haben

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die drei Verurteilten in der Nacht zum 27. März 2017 über ein Fenster in das Museum eingestiegen sind. Die beiden Brüder sowie ihr Cousin haben dann eine Vitrine zertrümmert und das riesige Goldstück mit Rollbrett und Schubkarre zu einem Auto geschafft. Ein 21-jähriger, mitangeklagter Wachmann soll Hinweise gegeben haben. Er wurde freigesprochen.

Die Angeklagten kamen als freie Männer zu den 41 Prozessterminen ins Gericht. Sie saßen nur kurz in Untersuchungshaft. Der Prozess dauerte rund 13 Monate, die mutmaßlichen Diebe schwiegen. Erst in seinem Schlusswort sagte ein 23 Jahre alter Angeklagter, er habe "die Münze nicht geklaut".

Alarmanlage des Bode-Museums war defekt

Möglicherweise wurde der Diebstahl durch Sicherheitsmängel begünstigt. So war die Alarmanlage des Fensters defekt, über das die Diebe in das Bode-Museum einstiegen, das zum Weltkulturerbe Museumsinsel Berlin gehört. (dpa)

