vor 27 Min.

Drei Tote nach Schüssen in Tram, Verdächtiger auf der Flucht

In einer Straßenbahn in Utrecht sind Schüsse gefallen. Der Täter ist auf der Flucht

In Utrecht, Niederlande, sind in einer Straßenbahn Schüsse gefallen, es gilt die höchste Terrorwarnstufe. Die Polizei fahndet nach einem 37-Jährigen.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter am Montag mit. Es seien mehrere Schüsse in einer Straßenbahn gefallen. Nach Angaben des Bürgermeisters Jan van Zanen wurden drei Menschen getötet und neun weitere verletzt, drei davon schwer. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht. Man gehe von einem terroristischen Motiv aus, sagte der Bürgermeister in einer Videobotschaft.

Utrechter Polizei fahndet nach 37-jährigem Mann

Die Polizei gab bekannt, nach einem 37-jährigen Mann zu fahnden. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein. Sie veröffentlichte auch ein Foto des Mannes namens Gökman Tanis aus der Straßenbahn. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, sondern die Polizei rufen.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll. Derweil warnt die Polizei Utrecht auf Twitter: "Kommen Sie nicht in die Nähe des Tatortes." Die Menschen in der Stadt sollen ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen.

QUOTE @GemeenteUtrecht Nav het schietincident van het 24 Oktoberplein adviseert de gemeente Utrecht, de politie en het OM iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is. Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten. De politie is op dit moment nog op zoek naar de dader — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Schüsse in Utrecht: Hintergründe unklar

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte geht nach den Ereignissen in Utrecht von einem Anschlag aus.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

Krankenwagen stehen auf einer Straße in Utrecht. Nach Angaben der Polizei sollen hier in einer Straßenbahn Schüsse gefallen sein. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Bild: Martijn van der Zande, dpa

Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr. Ein Krisenteam sei umgehend eingesetzt worden und ermittle die Hintergründe. Nach den Schüssen in Utrecht wurde in der Provinz die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen.

Bundespolizei kontrolliert an der deutschen Grenze

Nach dem Anschlag von Utrecht kontrollierte die Bundespolizei an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve, die nahe der Grenze zu den Niederlanden liegt. Alle verfügbaren Beamten seien im Einsatz, außerdem verstärkten Beamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen.

Schwerpunkt sei die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen stehen Beamte. Sie schauten sich die sich nähernden Fahrzeuge an und würden gezielt Fahrzeuge herausziehen aus dem fließenden Verkehr bei Verdacht. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen. Beamte gingen durch die Züge.

Ein Polizist steht an einem Sichtschutz vor einem Straßenbahnwagen. Nach Angaben der Polizei sollen in der Straßenbahn Schüsse gefallen sein. Bild: Peter Dejong, afp

Alle Moscheen in Utrecht schließen

In Utrecht haben nach den Schüssen in einer Straßenbahn alle Moscheen vorsorglich geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt. Auch die Universität wurde am Mittag geschlossen.

Die politischen Parteien unterbrachen nach Berichten niederländischer Medien ihren Wahlkampf für die am Mittwoch anstehenden Wahlen für die Provinzparlamente. Der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sprach von einem "abscheulichen und schwerwiegenden Vorfall". Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande mit etwa 350.000 Einwohnern. (dpa/AZ)

Themen Folgen