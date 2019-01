09:22 Uhr

Dschungelcamp 2019: Ex-Bachelorette-Kandidat Domenico fliegt raus Panorama

Ex-Bachelorette-Kandidat Domenico De Cicco musste am Freitag das Dschungelcamp 2019 verlassen. Dabei hofften viele Fans auf ein Liebes-Comeback mit Evelyn.

Ab jetzt muss sich jede Woche einer der Kandidaten im Dschungelcamp 2019 verabschieden. Der Erste, der ging, war überraschenderweise Domenico De Cicco (35). Nur eine Woche nach Beginn der RTL-Show erhielt der ehemalige Bachelorette-Kandidat die wenigsten Anrufe. Und das, obwohl sich viele Fans des Dschungelcamps schon auf ein Wiedersehen zwischen De Cicco und Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) gefreut hatten. Denn die beiden waren in der Sendung "Bachelor in Paradise" ein Paar - allerdings hielt die Beziehung nicht lange.

Evelyn muss im Dschungelcamp 2019 jetzt ohne Domenico klarkommen

Die Konstellation versprach für die 13. Dschungelcamp-Staffel Drama, Konflikte oder eben doch die Chance auf ein zweites Glück für die beiden. Damit ist es nun vorbei. Evelyn muss im Camp ohne ihn klarkommen. Dabei hatte Domenico vor dem Start durchblicken lassen, dass er schon für den Dschungelalltag trainiere: "Ich tu mich selber grad' vorbereiten mit Insekten essen vom Angelverein oder vom Angelshop", hatte er verkündet. Genützt hat das alles wohl nichts. Das Publikum will ihn nicht mehr sehen - oder hat jedenfalls schneller die Lust an ihm verloren als an den übrigen Dschungelcampern.

Domenico de Cicco konnte zuvor als Bachelor in Paradise-Kandidat von sich reden machen. Bild: Gerald Matzka, dpa

Mit Beginn der zweiten Hälfte der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" muss nun jeden Tag ein Teilnehmer gehen. Wer am Schluss übrig bleibt, bekommt beim Finale am 26. Januar die Dschungelkrone und nicht nur das: Diesmal verspricht RTL dem Gewinner oder der Gewinnerin auch 100.000 Euro Preisgeld. 2018 hatte Jenny Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger, das Dschungelrennen gemacht.

Gisele hält Dschungelcamp-Prüfungen durch

Zur Dschungelprüfung musste am Freitag wieder die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin Gisele "Heulsuse" Oppermann ran, die bisher schon regelmäßig gefragt war. Wieso schon wieder sie? Tommi Piper, der als Synchronsprecher von Alf bekannt wurde und mit 77 Jahren diesmal der älteste Dschungelcamper ist, hat da eine Theorie: "Das Publikum ist schon pervers", sagte er. Und die Dschungelshow sei eben Brot und Spiele - wie im antiken Rom, wo die Gladiatoren für die Belustigung der Zuschauer leiden mussten.

Diesmal hielt sich das Leiden für Gisele Oppermann aber in Grenzen. Und geheult hat sie wie sonst oft schon gar nicht. Im Gegenteil, nach der Dschungelprüfung strahlte sie regelrecht. Und das lag einfach daran, dass sie ihren Job richtig gut gemacht hat. Sie musste unter erschwerten Bedingungen etliche Nummernschlösser öffnen. Mal kamen ihr Mehlwürmer und Kakerlaken, mal Ameisen dazwischen. Mal lief klebrige Melasse von oben auf sie herunter, bis der ganze Körper mit der dunklen Pampe beschmiert war, kurz bevor dann lauter Federn auf sie herabrieselten. Trotzdem hielt sie durch, ließ sich nicht beirren und heimste am Schluss sieben Sterne ein.

Domenico kam beim Dschungelcamp-Publikum noch schlechter an als Tommi Piper

Dass das Publikum sich nach dieser Leistung von ihr nicht gleich verabschieden möchte, schien damit klar. Zu den Wackelkandidaten gehörte dagegen Tommi Piper, der kurz zuvor noch beim Nacktduschen zu sehen war, damit beim Publikum aber offenbar wenig gepunktet hatte. Sein Glück, dass Domenico De Cicco noch schlechter ankam. (dpa)

