Dschungelcamp 2020, heute am 11.1.20 Folge 2: Doppelte Dschungelprüfung

Heute geht es mit Folge 2 des Dschungelcamps 2020 weiter. Die Zuschauer wollen gleich zwei Kandidaten in der Dschungelprüfung sehen. Alle Infos in der Vorschau.

Gestern sind die "Promis" in das Dschungelcamp eingezogen und am zweiten Tag ist es für einen Kandidaten auch schon wieder vorbei. Warum Günther Krause die vorzeitige Heimreise antritt, und was außerdem in Folge 2 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf sie wartet, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Vorschau auf Folge 2: Danni und Elena müssen zur Dschungelprüfung

Am Ende von Folge 1 wurde bekanntgegeben, welche Kandidaten heute zur Dschungelprüfung antreten müssen. Die Zuschauer wollen gleich zwei Kandidatinnen zur verhassten Prüfung schicken. Danni und Elena werden in Folge 2 zur Prüfung namens "Grauen Under" antreten.

In der gestrigen Folge hat man erfahren, dass der ehemalige Politiker Günther Krause aufgrund der Regeln nicht mehr ins Camp zurückkehren darf. Doch was steckt hinter seinem frühzeitigen Ausscheiden? Die genauen Hintergründe sind bisher noch nicht bekannt. In Folge 2 heute Abend wird er sich zu seinem Auszug äußern und seine persönliche Einschätzung der Lage bekanntgeben.

Dschungelcamp am 11.1.20: RTL startet Spendenaktion

Im Vorfeld zur Sendung hatte es von vielen Seiten aufgrund der wütenden Brände in Australien Kritik an der neuen Staffel gegeben. RTL veröffentlichte nun ein Statement in dem sich die australische Botschafterin Lynette Wood zu Wort meldet. Sie begrüßt die Fortsetzung der Produktion, da viele Menschen vor Ort davon profitieren.

Außerdem hat der Sender eine Spendenaktion für die Opfer der australischen Buschbrände gestartet. Falls Sie spenden möchten, finden Sie hier auf dieser Seite weitere Informationen. (AZ)

