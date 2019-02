ESC 2019: Vorentscheid live im TV und Stream, Kandidaten, Lieder, Abstimmen

14:04 Uhr

ESC-Vorentscheid im Live-Stream und TV: Welche Kandidaten wollen heute mit welchen Liedern zum Eurovision Song Contest? Und wie lässt sich abstimmen?

Der Vorentscheid in Deutschland zum ESC 2019 läuft heute ab 20.15 Uhr im Free-TV und Live-Stream. Er trägt den Titel "Unser Lied für Israel". Schließlich geht es darum, welcher deutsche Kandidat mit einem Lied beim Eurovision Song Contest in dem Land antritt. Das Finale des internationalen Wettbewerbs findet am 18. Mai im in Tel Aviv statt.

Beim deutschen Vorentscheid heute am 22. Februar 2019 stehen sieben Bewerber auf der Bühne - darunter ein Duo. Wir stellen die Kandidaten und Lieder vor. Außerdem geben wir Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream und erklären, wie das Abstimmen funktioniert.

ESC 2019: Vorentscheid heute live im TV und Stream

Der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest wird heute Abend ab 20.15 Uhr im Free-TV in der ARD und auf ONE übertragen. Der Sender bietet außerdem hier auf dieser Seite einen Live-Stream an. Eine Übertragung im Stream gibt es außerdem auf der Seite eurovision.de - wahlweise auch in Gebärdensprache.

ESC: Kandidaten und Lieder beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019

Das sind die sieben Kandidaten samt Liedern, die für Deutschland beim ESC-Finale Punkte holen wollen:

Aly Ryan mit dem Lied "Wear Your Love": Die 21-jährige Popsängerin reist aus Los Angeles zum ESC-Vorentscheid an. Dort lebt sie seit fünf Jahren. Eigentlich stammt sie aus Oberursel in Hessen und heißt Alexandra Eigendorf.

BB Thomaz mit dem Lied "Demons": Die Sängerin tritt mit Funk- und Soul an. So einige TV-Zuschauer werden die Sängerin schon kennen, die mit richtigem Namen Béatrice Thomas heißt. 2017 hatte sie den vierten Platz bei "The Voice of Germany" geholt. Die heute 34-Jährige wurde in New York geboren, kam aber schon als Kind nach Deutschland.

Linus Bruhn mit dem Lied "Our City": Auch der 20-Jährige war bereits bei "The Voice of Germany" zu sehen. Seine Karriere begann früh: Schon als Kind hatte er im Musical "Tarzan" die Titelrolle. Im Alter von zwölf Jahren gewann er außerdem die Show "My Name Is" auf RTL 2 - mit einer Imitation von Justin Bieber.

Gregor Hägele mit dem Lied "Let Me Go": Und noch ein ehemaliger Kandidat von "The Voice of Germany" - Gregor Hägele schaffte es 2017 ins Halbfinale - flog dort aber gegen BB Thomaz raus, gegen die er beim deutschen Vorentscheid für den ESC 2019 jetzt erneut antreten muss. Er ist mit einen 18 Jahren der jüngste Kandidat der heutigen Sendung.

Lilly Among Clouds mit dem Lied "Surprise": Eigentlich heißt die Musikerin Elisabeth Brüchner und stammt aus der Nähe von Würzburg. Sie sieht sich vor allem als Songwriterin und weniger als Sängerin. Daher ist es der 30-Jährigen nach eigenen Angaben manchmal unangenehm, auf der Bühne viel Aufmerksamkeit zu bekommen - zum ESC-Finale will sie trotzdem. Hier lesen Sie mehr über die Sängerin: Lilly Among Clouds aus Bayern will zum Eurovision Song Contest.

Makeda mit dem Lied "The Day I Loved You Most": Die Soul-Sängerin Makeda wollte schon zwei Mal beim Vorentscheid zum ESC teilnehmen - heute steht sie auf der Bühne. Die Musikerin Jahrgang 1990 aus Bonn sang unter anderem schon für das Musical "Bodyguard".

S!sters mit dem Lied "Sister": Beim Vorentscheid in Deutschland zum ESC 2019 treten vor allem Einzelmusiker an. Mit S!sters ist aber auch ein Duo dabei. Es besteht aus Carlotta Truman aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden.

Damit dominieren die Frauen beim ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel". Das gilt übrigens auch für die Moderation, die von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis übernommen wird. Der Star-Gast des Abends ist hingegen männlich: Udo Lindenberg tritt als Show-Act auf.

Abstimmung zum ESC 2019: Jury und Voting bei "Unser Lied für Israel"

Über den Gewinner des Vorentscheids stimmen eine Eurovisions-Jury mit 100 Juroren, eine internationale Experten-Jury und die Zuschauer ab. Die Wertungen zählen zu je einem Drittel und werden bei der Sendung heute Abend getrennt voneinander bekannt gegeben. Die Nummern zum Abstimmen werden bei der Übertragung im TV und Live-Stream eingeblendet. (sge)

