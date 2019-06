vor 36 Min.

Ehe-Aus nach vier Tagen: Nicolas Cage ist geschieden

Nicolas Cage vierte Ehe dauerte nur vier Tage. Es ist nicht seine erste Blitz-Scheidung.

US-Schauspieler Nicolas Cage (55, "Leaving Las Vegas") ist wieder ein freier Mann. Ein Gericht in Clark County im US-Bundesstaat Nevada bestätigte die Scheidung des Schauspielers von der Maskenbildnerin Erika Koike Clark, wie die US-Medien USA Today und TMZ am Montag (Ortszeit) übereinstimmend unter Verweis auf Gerichtsdokumente berichteten. Seine vierte Ehe war damit Cages kürzeste - wobei es nicht seine erste Blitz-Scheidung war.

Nicolas Cages vierte Ehe war nach vier Tagen vorbei

Ende März war bekannt geworden, dass Cage nur vier Tage nach der Vermählung in Las Vegas die Annullierung der Ehe beantragt hatte. Er habe nicht gewusst, dass seine Frau noch in einer anderen Beziehung gewesen sei, machte Cage Medienberichten zufolge geltend. Ein Jahr lang soll der Schauspieler mit der Maskenbildnerin zusammen gewesen sein. Gesehen wurden sie unter anderem bei einem gemeinsamen Urlaub in Puerto Rico.

Nicolas Cage war auch mit Elvis Presleys Tochter verheiratet

Der Hollywood-Star war zuvor schon dreimal verheiratet: Sechs Jahre lang war er mit Schauspielkollegin Patricia Arquette von 1995 bis 2001 verheiratet, während die Ehe mit Lisa Marie Presley, der Tochter des "King of Rock'n'Roll" Elvis Presley, gerade einmal dreieinhalb Monate dauerte. 2004 heiratete er die Restaurantmitarbeiterin Alice Kim, sie ließen sich nach zwölf Jahren Ehe im Jahr 2016 scheiden. (dpa)

Themen Folgen