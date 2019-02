07.02.2019

Ein Titan und seine Schwächen: Dieter Bohlen wird heute 65 Panorama

Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent verdiente seine erste Gitarre auf dem Kartoffelacker. Heute feiert Dieter Bohlen seinen 65. Geburtstag.

Von Markus Bär

Dieter Bohlen ist für viele Menschen eine solche Reizfigur, dass man sich schon fast überlegen muss, ob man ihm – er wird am 7. Februar tatsächlich schon 65 – an dieser prominenten Stelle überhaupt so viel Platz einräumen sollte. Ein Mann mit einem solchen Ego, dass er selbst Leute an die Wand drückt, die weit weg daheim vor dem Bildschirm sitzen. Der sich selbst einen Titanen nennt, über 250 Millionen Euro gemacht hat – unter anderem mit dem Popduo Modern Talking, das er erfand und für das er so ziemlich alle Songs schrieb. Der Mann hatte und hat so viel Erfolg, dass man es manchmal kaum mehr hören mag. Wenden wir uns darum an dieser Stelle einmal seinen Schwächen zu. Seinen Niederlagen. Nicht aus Häme. Sondern der biografischen Vollständigkeit halber. Nachdem Bohlen ab Mitte der 1980er Jahre zusammen mit Sänger Thomas Anders zum Modern Talking-Superstar wurde, sind die schwachen Phasen des Titanen vor allem in den jungen Jahren zu suchen.

Prügel von Papa im Badezimmer

Geboren 1954 ganze sechs Meter über dem Meeresspiegel im ostfriesischen Berne, sah sich Bohlen selbst schon sein Leben lang „mit Gummistiefeln hinterm Deich rumhopsen“, wie er einmal schrieb. Zwar war sein Vater später Bauunternehmer in Oldenburg. Aber viele Jahre war nie Geld im Elternhaus. Klein-Dieter wollte schon früh etwas Besonderes werden, aber es klappte überhaupt nicht. Mehrere Anläufe, Klassensprecher zu werden, scheiterten. Er bekam immer nur eine Stimme – seine eigene. Weil die Klassenkameraden dachten, er sei ein reicher Bonze, wollten sie Dieter ständig verprügeln.

Der Titan musste oft die Beine in die Hand nehmen. Zudem wurde er regelmäßig von Vater Hans im Badezimmer verdroschen. Seine erste Gitarre erarbeitete sich Bohlen bei einem Bauern – für fünf Mark am Tag Kartoffeln einsammeln auf dem Acker. Der spätere Frauenheld tat sich mit dem weiblichen Geschlecht anfangs ziemlich schwer. Den ersten Kuss gab es bei einem angeblich schiefäugigen Mädchen, das dafür standardmäßig zwei Mark Honorar kassierte. Und Bohlen war so eifersüchtig, dass er seine erste richtige Freundin Hendrike von einem Baum aus mit einem Feldstecher überwachte. Wenig titanenhaft.

Als Jury-Boss von "Deutschland sucht den Superstar" ist Dieter Bohlen für seine strengen Urteile bekannt, obwohl er selbst kein großer Sänger ist, wie er zugibt. Am 7. Februar feiert der Entertainer seinen 65. Geburtstag. Video: dpa

Als Jugendlicher stand Dieter Bohlen tatsächlich auf Deep Purple

Eine der schlimmsten Schwächen aber ist doch diese: Stand der jugendliche Dieter Bohlen tatsächlich auf differenzierte Rockmusik mit anspruchsvollen Tempowechseln – nämlich Deep Purple – so erfand er in den 80er Jahren mit Modern Talking den einförmigen Discostampfrhythmus schlechthin. Das Erstaunliche aber: Bohlen spielt so – zumindest was das Finanzielle anbelangt – schon lange in der Liga von Deep Purple mit. Sein Originalrezept? Zitat: „Talent + arbeiten + arbeiten + arbeiten – dann kommt irgendwann auch die Kohle. Und haste Kohle, haste Frauen, haste Autos.“

