vor 53 Min.

Eklat im Fernsehgarten hat keine Konsequenzen für Luke Mockridge

Luke Mockridge hat sich im ZDF-Fernsehgarten blamiert, sein Auftritt wurde abgebrochen. Damit macht er viele Schlagzeilen, muss aber keine Folgen befürchten.

Luke Mockridge steht nach seinem misslungenen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten in der Kritik. Die Zuschauer reagierten verärgert, dennoch wird das ZDF keine Konsequenzen aus dem Eklat ziehen. Es werde auch keine Änderungen bei der Auswahl der Künstler für den Fernsehgarten geben, teilte ein Sprecher mit.

Das ZDF habe nach dem Auftritt keinen Kontakt zu Luke Mockridge aufgenommen. Auch der Komiker hat sich nicht beim Sender gemeldet.

Luke Mockridge im Fernsehgarten: Andrea Kiewel teilt aus

Luke Mockridge hatte sich am Sonntag bei dem Auftritt im Fernsehgarten blamiert. Er machte billige Witzchen über Senioren, riss sexistische Sprüche, imitierte einen Affen und telefonierte schließlich noch mit einer Banane. Das Publikum im ZDF-Fernsehgarten hatte schnell die Nase voll, quittierte den Auftritt Mockridges mit Buhrufen.

Auch ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel war die Aktion sichtlich peinlich. Die 54-Jährige griff schließlich ein, brach den Auftritt des Comedians ab. Anschließend richtete sie deutliche Worte in Richtung Mockridge: Der 30-Jährige habe schon die Probe am Morgen geschwänzt - offenbar bewusst, verriet sie dem Publikum. So etwas habe sie in den 19 Jahren, in denen sie den ZDF-Fernsehgarten moderiere, noch nie erlebt.

Einmal in Fahrt, legte Kiewel später noch nach: "Diese Sendung, lieber Kollege Mockridge, gibt es seit 33 Jahren und zwar sehr erfolgreich. Dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen – aus welchen Gründen auch immer –, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Schäm dich, Luke Mockridge, never ever again."

Im Internet wurde der Auftritt Mockridges nach der Sendung heftig diskutiert. Einige Nutzer des Kurznachrichtendiensts Twitter vermuteten, der Entertainer habe im Auftrag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf agiert. Das Duo ist dafür bekannt, andere Sendungen zu "crashen". In der Vergangenheit schleusten sie unter anderem ein Ryan-Gosling-Double bei der Verleihung der Goldenen Kamera ein.

Hat Luke Mockridge eine Wette verloren?

Andere User spekulieren, Mockridge habe eine Wette verloren, sich deshalb im ZDF-Fernsehgarten vor laufender Kamera zum Affen gemacht. Zu dieser Theorie passt: Als Mockridge mit seiner Hand unter der Achsel Pupsgeräusche machte, sagte er: "Ich muss das leider so lange machen, bis ihr lacht."

An alle #Fernsehgarten-Zuschauer:

Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen. — ZDF (@ZDF) August 18, 2019

Im Gegensatz zu Moderatorin Andrea Kiewel nahm das ZDF die Mockridge-Aktion mit Humor. Auf Twitter schrieb der Sender: "An alle 'Fernsehgarten'-Zuschauer: Wir haben leider vergessen, das Playback von Luke Mockridge einzuspielen." Dahinter ein Zwinkersmiley. (AZ)

Themen Folgen