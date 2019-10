16:46 Uhr

"El Camino": Start, Schauspieler, Handlung und Trailer

Mit "El Camino" hat Netflix einen "Breaking Bad"-Film veröffentlicht. Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Schauspieler im Cast und den Trailer.

Mit "El Camino" kehrt "Breaking Bad" als Film auf Netfdlix zurück. Aaron Paul ist darin wieder als Jesse Pinkman zu sehen, der sich ohne Walter White neuen Problemen stellen muss. In Rückblenden tauchen außerdem so einige Charaktere wieder auf, die in der Serie gestorben waren.

Welche Schauspieler gehören zum Cast? Wie fällt unsere Kritik zu "El Camino" aus? In diesem Artikel bekommen Sie die Informationen rund um den Netflix-Film.

"El Camino - Ein "Breaking Bad"-Film": Start auf Netflix - die Handlung

Für den Release von "El Camino" kündigt Netflix als Start-Datum den 11. Oktober 2019 an. Damit ist der Film mittlerweile im Stream zu sehen.

In dem "Breaking Bad"-Film "El Camino" geht es um das Schicksal des Fan-Favoriten Jesse Pinkman (gespielt von Schauspieler Aaron Paul). Bisher sind noch nicht besonders viele Informationen zur Handlung an die Öffentlichkeit durchgesickert. Netflix gibt lediglich an, dass der Film wohl an das Ende der Serie anknüpfen wird: In der letzten Folge gelang Jesse mit Hilfe von Walter White die Flucht aus einer üblen Gefangenschaft. Nun soll es in "El Camino" darum gehen, wie Jesse mit seiner Vergangenheit umgeht und was er als freier Mann nun mit seiner Zukunft vorhat.

"Besetzung von "El Camino": Schauspieler im Cast

Natürlich brodelt die Gerüchteküche, welche beliebten Schauspieler aus der ursprünglichen Serie "Breaking Bad" wohl in "El Camino" einen Auftritt haben könnten. Offiziell wurden aber nur wenige Darsteller durch den ersten Teaser und durch einen Bericht des Hollywood Reporter bestätigt:

Aaron Paul spielt Jesse Pinkman

Charles Baker spielt Skinny Pete

Matt Jones spielt Badger (oder Brandon Mayhew)

Sobald weitere Schauspieler des "El Camino"-Cast bekannt gegeben werden, ergänzen wir die Übersicht.

Kritik zu "El Camino" auf Netflix

Lohnt sich der Film? Wir haben ihn gesehen. Hier finden Sie unsere ausführliche Kritik: Kritik: "El Camino" fühlt sich wie eine lange Folge von "Breaking Bad" an.

"El Camino": Trailer zum "Breaking Bad"-Film

Vince Gilligan ist der kreative Kopf, der die Geschichte von Walter White in "Breaking Bad" über fünf Staffel hinweg gesponnen hat. Nun hat er auch für "El Camino" das Drehbuch geschrieben und die Regie übernommen. Ein Trailer liefert genauere Eindrücke. (rlb)

