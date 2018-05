vor 16 Min.

Eltern taufen ihr Kind Benito Mussolini Panorama

Wie soll das Kind heißen? Keine leichte Entscheidung. In Italien mussten sich Eltern für ihre Namenswahl nun vor Gericht erklären.

In Italien gaben Eltern ihrem Sohn den Namen Benito Mussolini, gleichnamig dem faschistischen Diktator. Für diese Wahl mussten sie sich nun vor Gericht erklären.

Ärger für die Eltern des kleinen Benito Mussolini aus Italien: Ein Gericht in Genua hat sie einem Medienbericht zufolge vorgeladen, um mit ihnen über einen Wechsel des Vornamens ihres 14 Monate alten Sohnes zu sprechen. Einer in Italien üblichen Tradition folgend hatte das Paar sein Kind nach einem Großvater benannt.

Weil die Familie Mussolini heißt, ist der Name des kleinen Jungen aber identisch mit dem des faschistischen Diktators, der Italien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 regierte. Das rief das Gericht auf den Plan, wie die Zeitung "Gazzetta di Parma" berichtete. Die Richter sorgen sich um das Wohlergehen des Kindes.

Der kleine Mussolini ist nicht der erste Namensfall vor Gericht

Viele Italiener erinnert der Fall an Debatten, die vor drei Jahren durch den Film "Il nome del figlio" ausgelöst worden waren. In der italienischen Adaption eines französischen Films wollte ein Mann seinen Sohn Benito nennen. Italienische Medien verwiesen zudem auf einen anderen Fall in Mailand: Dort lud ein Gericht die Eltern eines kleinen Mädchens vor, die ihre Tochter "Blu" (Blau) nannten. (dpa)

Themen Folgen