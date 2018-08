Enkel von Gregory Peck spielt Mr. Spock

Die Suche nach einem Darsteller des Mr. Spock in der Serie "Star Trek: Discovery" hat ein Ende. Ethan Peck übernimmt die legendäre Rolle in der zweiten Staffel.

Der 32-Jährige US-Schauspieler Ethan Peck, Enkel der Hollywoodlegende Gregory Peck (1916-2003), macht es Leonard Nimoy und Zachary Quinto als Spock-Darsteller nach. "Die Suche nach Spock ist vorbei!", hieß es am Dienstag auf der Twitterseite der Serie "Star Trek: Discovery". Ethan Peck werde die "legendäre" Rolle in der zweiten Staffel übernehmen. Sie soll 2019 in den USA beim Streaming-Dienst CBS All Access laufen.

The search for Spock is over! @ethangpeck will step into the legendary role in season 2 of #StarTrekDiscovery . #LLAP pic.twitter.com/zZpVaKZv1J

Es sei eine einzigartige Ehre, den "ikonischen Halb-Alien" Mr. Spock darzustellen, schrieb Peck auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über seine zukünftige Rolle als der Halbvulkanier mit den spitz zulaufenden Ohren, Offizier auf dem Raumschiff Enterprise.

Thanks to the Nimoy family for your open arms, warm welcome, smiling curiosity and support, for making me feel worthy, as I embrace and take into my heart the iconic half alien we know as Mr. Spock. It is an incomparable honor. #StarTrekDiscovery #LLAP pic.twitter.com/jEXG1T253Z