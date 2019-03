14:00 Uhr

Erster Trailer zu "Once upon a Time in Hollywood" veröffentlicht

Für "Once upon a Time in Hollywood" arbeiteten Quentin Tarantino (l.) und Leonardo di Caprio zusammen (r.)

Im August kommt Quentin Tarantinos neuer Film "Once upon a Time in Hollywood" in die deutschen Kinos. Mit dabei sind Stars wie Leonardo di Caprio und Brad Pitt.

In den USA startet Quentin Tarantinos neuer Film "Once upon a Time in Hollywood" am 26. Juli. In Deutschland soll es kurz darauf, am 15. August, losgehen. Worum es in dem Film genau geht, ist jedoch noch nicht klar. Vorab steht aber fest: Die Besetzung ist erstklassig. Hollywood-Schwergewichte wie Leonardo di Caprio, Brad Pitt, Al Pacino, Lena Dunham und Margot Robbie sind mit dabei. Jetzt gibt es auch den ersten Trailer zum Film zu sehen. Die Neugier unter den Tarantino-Fans scheint groß zu sein: Mehr als sieben Millionen Mal wurde der Trailer bislang auf Youtube angeklickt.

"Once Upon a Time in Hollywood" - ein typischer Tarantino-Film

Der Trailer verspricht einen typischen Tarantino-Film mit coolen Typen und einem eingängigen Soundtrack. Die Handlung dreht sich um den TV-Darsteller Rick Dalton (Leonardo di Caprio) und sein Stunt-Double Cliff-Booth (Brad Pitt), die in Hollywoods Film-Geschäft der 1960er zurechtkommen müssen. Auch Margot Robbie, die bereits in "The Wolf of Wall Street" an der Seite von Leonardo di Caprio spielte, ist im Trailer zu sehen. Sie spielt Sharon Tate, die in der Realität von der Aussteigerbande um Charles Manson ermordet wurde. Über die Handlung des Films ist jedoch nicht viel mehr zu erfahren. Auch welche Rolle die Morde Charles Mansons in der Story genau spielen, bleibt offen.

"Once Upon a Time in Hollywood" wird Tarantinos neunter Film

Der Film soll auf dem Filmfestival in Cannes seine Premiere feiern. Wie die Seite indiewire.com berichtet, hängt das jedoch davon, ab ob Quentin Tarantino die Arbeiten an dem Film bis dahin abgeschlossen hat. Er sei im Moment noch mit dem Schnitt beschäftigt, schreibt die Seite.

"Once Upon a Time in Hollywood" wird Tarantinos neunter Film. Er hat dazu auch das Drehbuch selbst geschrieben. Der Regisseur hat jedoch angekündigt, sich nach seinem zehnten Film zur Ruhe zu setzen. "Once upon a Time in Hollywood" könnte also sein vorletzter Film sein. Klassiker wie "Pulp Fiction" oder "Inglourious Baterds" stammen von ihm. (tifr)

