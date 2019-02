07:40 Uhr

Eurojackpot-Zahlen heute: Aktuelle Gewinnzahlen vom 22.02.19 Panorama

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute vom 22.02.19 geht es um 19 Millionen. Die Gewinnzahlen beim Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung aktuell hier.

Wer mit den Eurojackpot-Zahlen heute sein Glück versucht, hat die Chance auf 19 Millionen Euro - allerdings eine extrem geringe. Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn mit den richtigen Gewinnzahlen abzuräumen, liegt nämlich gerade einmal bei 1:95 Millionen.

In der vergangenen Woche hatte niemand dieses große Glück: Fünf Spieler räumten mit den richtigen Gewinnzahlen und einer Eurozahl zwar jeweils über 320.000 Euro ab - für einen Millionengewinn fehlte aber die zweite Eurozahl.

Das könnte das Glück für einen Spieler bei der aktuellen Ziehung am 22.02.19 sein: Denn der Jackpot war somit auf die 19 Millionen gestiegen. Die Eurojackpot-Zahlen werden am Abend gezogen - mehr zum Annahmeschluss und zur Uhrzeit der Ziehung beim Eurojackpot lesen Sie hier. Sobald das Ergebnis zwischen 20 und 21 Uhr feststeht, erfahren Sie es sofort aktuell an dieser Stelle:

Eurojackpot-Zahlen heute, 22.02.19

Gewinnzahlen 5 aus 50: Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 10: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Zahlen

Wurde der Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen geknackt? Oder geht es bei der nächsten Eurojackpot-Ziehung um noch mehr Geld? Am späten Freitagabend werden die Quoten veröffentlicht, die genau diese Fragen beantworten. Sie zeigen, wie oft welche Gewinne abgeräumt wurden. Sobald die Gewinnquoten feststehen, erfahren Sie sie sofort hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl

Eurojackpot heute: So setzen Sie auf Gewinnzahlen beim Eurolotto

Beim Eurojackpot setzen die Spieler auf fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus zehn Eurozahlen. Wer den Jackpot knacken möchte, muss alle sieben Zahlen richtig angekreuzt haben. Für jeden Tipp fallen zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr an.

Im Gegensatz zum Lotto 6 aus 49 ist der Eurojackpot eine internationale Lotterie. Spieler aus diesen 18 Ländern können mitmachen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Immer wenn der Jackpot geknackt wird, startet er wieder bei zehn Millionen Euro. Mit jeder Ziehung ohne Hauptgewinner steigt er - und kann maximal 90 Millionen erreichen. Höher darf er gesetzlich nicht steigen, damit die Glücksspielsucht nicht gefördert wird.

Die Gefahr einer Sucht besteht aber natürlich auch bei den bestehenden Millionensummen schon. Wer Hilfe von Experten benötigt, kann unter anderem anonym und kostenlos diese Hotline nutzen: 0800 1 37 27 00.

