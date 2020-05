vor 16 Min.

"Explosiv – Das Magazin": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"Explosiv – Das Magazin" läuft regelmäßig im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Informationen rund um Sendezeiten, Sendetermine und Übertragung der Show.

Bei "Explosiv – Das Magazin" wird wöchentlich über aktuelle Themen berichtet. Von Mietnomaden in Mallorca über Behördenpannen zu Diät-Tipps, deckt die Sendung viele verschiedene Themenbereiche ab. Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zum Fernsehmagazin auf RTL.

Sendetermine und Sendezeiten von "Explosiv – Das Magazin"

Die Sendung dauert etwa eine halbe Stunde und wird unter der Woche von Montag bis Freitag ausgestrahlt. Am Wochenende läuft eine einstündige Ausgabe der Sendung mit dem Namen "Explosiv - Weekend". Hier der Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 18.00 - 18.30 Uhr RTL Dienstag 18.00 - 18.30 Uhr RTL Mittwoch 18.00 - 18.30 Uhr RTL Donnerstag 18.00 - 18.30 Uhr RTL Freitag 18.00 - 18.30 Uhr RTL Sonntag 16.45 - 17.45 Uhr RTL

"Explosiv – Das Magazin": Übertragung im TV und Stream

Das beliebte Fernsehmagazin läuft seit dem 11. Mai 1992 auf RTL. Die Sendung wird live im TV bei RTL und im Stream bei TV Now übertragen. Der Streaming-Dienst bietet die fünf aktuellsten Folgen auch als Wiederholung im Stream an. Ältere Folgen sind bei TV Now nicht zu sehen. "Explosiv – Das Magazin" läuft meist am Folgetag früh morgens um 5.35 Uhr auch im TV als Wiederholung.

"Explosiv – Das Magazin": Welche Moderatorinnen und Moderatoren sind dabei?

Maurice Gajda ist der einzige Mann in der Moderatoren-Runde. Er ist seit 2019 Teil des Teams bei "Explosiv – Das Magazin". Hier der Überblick:

ModeratorIn dabei seit... Nazan Eckes ...2005 Elena Bruhn ...2013 Sandra Kuhn ...2017 Maurice Gajda ...2019 Leonie Koch ...2020

