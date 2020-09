vor 17 Min.

FameMaker am 19.9.20: Teddy Teclebrhan im Porträt

Teddy Teclebrhan ist neben Luke Mockridge und Carolin Kebekus einer der "FameMaker", der neuen ProSieben-Show. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zum Comedian.

Von Monique Neubauer

Die Show "FameMaker" läuf seit Mitte September bei ProSieben. In der Sendung suchen Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan den besten Performer und Sänger. Da die Teilnehmer ihren Song jedoch unter einer schalldichten Glaskuppel singen und performen, müssen die drei "FameMaker" nur anhand der Performance entscheiden welcher Kandidaten ein guter Sänger ist. Hier im Porträt stellen wir Ihnen "FameMaker" Teddy Teclebrhan vor.

Teddy Teclebrhan im Porträt: "FameMaker", Komiker und Schauspieler

Tedros Teclebrhan wurde am 1. September 1983 im heutigen Eritrea geboren, ist als "Teddy" bekannt und wuchs im baden-württembergischen Bästenhardt auf. Teddy Teclebrhan besuchte nach dem Zivildienst 2005 die internationale Schauspielakademie CreArte in Stuttgart und schloss diese 2008 erfolgreich mit einem Diplom ab.

Teclebrhan ist dafür bekannt, immer wieder in verschiedene Charaktere zu schlüpfen. 2011 gelang ihm damit der Durchbruch als Comedian: Er veröffentlichte ein YouTube-Video, in dem er in der Rolle des "Integrationsexperten" Antoine zu sehen ist. Mit dem Spruch "Was labersch du?" gewann er bei den Zuschauern Sympathie und Bekanntheit.

Neben seinen Auftritten als Komiker ist Teddy Teclebrhan auch ab und an als Schauspieler im TV zu sehen:

2009 - 2010: Laible und Frisch

2010: Kommissar Stolberg

2011 - 2012: Teddy’s Show

2012: SOKO Stuttgart – Tödliches Idyll

– Tödliches Idyll 2012: Und weg bist du

2013: Lotta & die frohe Zukunft

2014: Wir machen durch bis morgen früh

2015: Der Verlust

2018, 2020: Nachtschicht

seit 2019: 1:30

2020: Bad Banks

