vor 7 Min.

Feuerwehr kämpft gegen schwere Waldbrände in Portugal

Im Zentrum Portugals nahe Lissabon wüten mehrere Waldbrände. Bewohner der Ortschaft Cardiga wurden evakuiert. Die Ereignisse erinnern an das Feuer im Jahr 2017.

Die portugiesische Feuerwehr kämpft in der Bergregion Castelo Branco gegen mehrere starke Waldbrände. Mehr als 700 Feuerwehrleute versuchen seit Samstagnachmittag, die Flammen einzudämmen. Auch Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz, starke Winde erschweren die Löscharbeiten jedoch immer wieder.

Waldbrand Portugal: Bewohner wurden vorsorglich evakuiert

Castelo Branco liegt im Zentrum des Landes, gut 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Die Bergregion gilt als schwer zugänglich. Die Ortschaft Cardiga wurde laut portugiesischem Zivilschutz bereits vorsorglich evakuiert. Ein weiteres Dorf ist vom Feuer bedroht.

In sechs Regionen im Zentrum und im Süden des Landes gilt seit Samstag die höchste Waldbrand-Warnstufe. Vier Feuerwehrleute sollen bei Löscharbeiten verletzt worden sein, einer davon schwer.

2017 starben in der Region mehr als 100 Menschen bei Waldbränden

In Portugal fühlen sich viele Menschen angesichts dieser Bilder an die verheerenden Waldbrände im Jahr 2017 erinnert. In der Region kamen damals insgesamt mehr als hundert Menschen ums Leben. Die Brände gelten als eine der schlimmsten Feuerkatastrophen in der Geschichte Portugals.

Quercus, die größte Umweltschutzorganisation des Landes, beklagte damals eine Kette von „Irrtümern und Fehlentscheidungen“ in der Forstpolitik der vergangenen Jahre. (AZ)

