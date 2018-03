vor 37 Min.

Feuerwehr rettet neugierigen Dackel aus Erdloch Panorama

Die Feuerwehr Düsseldorf hat einen Dackel aus einem Erdloch befreit. Der Hund war einen halben Meter in einen Bau gekrochen und dann dort stecken geblieben.

Ein neugieriger Dackel musste in Düsseldorf von der Feuerwehr aus einem Erdloch gerettet werden. Er sei in etwa einem halben Meter Tiefe stecken geblieben, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstag mit. Während eines Spaziergangs hatte der Hund Witterung aufgenommen und war dann in das Loch geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Flughafenwache orteten den Rauhaardackel etwa zwei Meter hinter dem Eingang eines Baus - und befreiten ihn mit Spaten und Schaufel. "Nach 15 Minuten konnte der erschöpfte aber glückliche Dackel seinen Besitzern wieder übergeben werden", hieß es. (dpa)

