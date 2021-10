Alle Infos zum USA-GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Die Formel 1 2021 macht beim Großen Preis der USA heute in Austin halt. Hier finden Sie einen Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Im diesjährigen Formel 1 Zeitplan gab es seit Beginn der Saison am 28. März 2021 bereits einige Änderungen. Heute wird aber wie geplant der Große Preis der USA in Austin ausgetragen. Auf dem Circuit of The Americas hat Lewis Hamilton in den vergangenen Jahren mit Abstand die meisten Siege eingefahren.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung des USA-GP live im TV und Stream. Außerdem sehen Sie hier alle Eckdaten rund um Training, Qualifying und Rennen.

Formel 1 2021 in USA/Austin: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - die Infos im Überblick

Hier sehen Sie alle Infos zur Formel 1 2021 in den USA im Überblick:

Rennen: Großer Preis der USA

Großer Preis der Datum: 24. Oktober 2021

24. Oktober 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Strecke: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Streckenlänge: 5,516 km

5,516 km Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Formel 1 2021 - Großer Preis der USA in Austin, Termine: Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Uhrzeiten für Training, Qualifying und das Rennen wurden festgelegt. Hier finden Sie den derzeitigen Zeitplan im Überblick:

1. Training: Freitag, 22. Oktober 2021, ab 18.30 Uhr (11.30 Uhr Ortszeit)

2. Training: Freitag, 22. Oktober 2021, ab 22.00 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

3. Training: Samstag, 23. Oktober 2021, ab 20.00 Uhr (13 Uhr Ortszeit)

Qualifying: Samstag, 23. Oktober 2021, ab 23.00 Uhr (16 Uhr Ortszeit)

Rennen: Sonntag, 24. Oktober 2021, ab 21.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit)

Übertragung des GP der USA live im TV und Stream - Formel 1 2021 in Austin im Free-TV?

Mehr als zwei Jahrzehnte war RTL für die Übertragung der Formel 1 zuständig, wodurch die Rennen regelmäßig im Free-TV zu sehen waren. Nun hat Sky sich die Rechte für die Übertragung gesichert, allerdings hat RTL nach eigener Angabe in Kooperation mit Sky weiterhin die Möglichkeit vier Rennen im Free-TV zu übertragen. Leider gehört das Rennen in den USA nicht dazu. Zwei Rennen hat RTL bereits im Free-TV gezeigt: den GP der Emilia Romagna und den GP von Spanien. Im September soll der GP von Italien bei RTL zu sehen sein und im Dezember überträgt RTL den GP von Saudi-Arabien - vorausgesetzt es ändert sich nichts an den Terminen, wie es auf der Internetseite von RTL heißt.

Für Zuschauer, die den GP der USA im Fernsehen sehen wollen, heißt das also, dass sie eine Sky-Mitgliedschaft benötigen. Der Sender ist kostenpflichtig.

Hier finden Sie die Eckdaten zur Übertragung des USA-GP im Überblick:

1. Training (22. Oktober 2021, 18.30 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 2. Training (22. Oktober 2021, 22.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 3. Training (23. Oktober 2021, 20.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying (23. Oktober 2021, 23.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (24. Oktober 2021, 21.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in den USA: Die Strecke in Austin

Auf dem Circuit of The Americas werden neben der Formel 1 auch Rennen der NASCAR-Serie und die Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. Der Bau der Strecke wurde 2012 beendet.

Hier finden Sie einige interessante Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge: 5,516 km

Eröffnung: 2012

Kurven: 20

Streckenrekord: 1:36,169 min

Großer Preis der USA: Das sind die bisherigen Gewinner in Austin

Hier sehen Sie alle Sieger der bisherigen Formel-1-Rennen in Austin:

2014: Lewis Hamilton

2015: Lewis Hamilton

2016: Lewis Hamilton

2017: Lewis Hamilton

2018: Kimi Räikkönen

2019: Valtteri Bottas

2020: abgesagt

