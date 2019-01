Frau stirbt bei Silvesterfeuerwerk durch vermutlich illegalen Böller

vor 27 Min.

An Silvester war eine Frau während eines Feuerwerks zusammengebrochen und starb wenig später im Krankehaus. Nun ermittelt eine Mordkommission.

An Silvester ereignete sich in Schönberg, in der Nähe von Kiel ein tragischer Vorfall. Eine 39-jährige Mutter von drei kleinen Kindern kam während eines Feuerwerks auf mysteriöse Weise zu Tode.

39-Jährige bricht an Silvester plötzlich zusammen

Der Todesfall der 39-jährigen Frau beschäftigt nun Justizbehörden und Ermittler. Am Silvesterabend wollte die Frau mit ihrem Ehemann vor der Haustüre das Feuerwerk genießen. Nach nur wenigen Minuten brach sie jedoch plötzlich mit einer blutenden Kopfwunde zusammen und war fortan nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte die Frau direkt ins nächstgelegene Krankenhaus, wo sie jedoch nur wenige Zeit später starb.

Nach Angaben der Polizei konnte die Todesursache im Krankenhaus zweifelsfrei nachgewiesen werden. "Bei der Notoperation fanden die behandelnden Ärzte kleine Metallsplitter im Kopf der 39-Jährigen", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Mordkommission wurde eingerichtet

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. "Nach jetzigem Ermittlungsstand dürften die Verletzungen nicht durch handelsübliche Feuerwerkskörper verursacht worden sein", erklärten Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Beamte der Mordkommission befragten bereits Nachbarn des 39-jährigen Opfers. Die Leiche wurde von Rechtsmedizinern untersucht. Die sichergestellten Metallstücke, die zum Tode der Frau geführt hatten, wurden von Kriminaltechnikern untersucht. Bislang liegen noch keine Ergebnisse zu den Untersuchungen vor. (dpa)

