18:06 Uhr

"Free European Song Contest": Termin und Übertragung live im TV und Stream

Der "Free European Song Contest" läuft im Mai live im TV und Stream auf ProSieben. Lesen Sie hier alle Infos zum Termin und zur Übertragung.

Der "European Song Contest" musste wegen des Coronavirus ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen veranstalten Stefan Raab und ProSieben nun den "Free European Song Contest". Termin und Übertragung live im TV und Stream - hier erhalten Sie alle Infos zum "Free European Song Contest".

"Free European Song Contest" - Termin

Der " Eurovision Song Contest" lockt jedes Jahr Millionen von Zuschauern in ganz Europa vor die Bildschirme, doch dieses Jahr ist das anders: Der beliebte Gesangswettbewerb musste aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Pandemie gestrichen werden. Die Fans gaben ihre Enttäuschung im Internet bekannt und Stefan Raab reagierte prompt mit dem "Free European Song Contest", kurz: #FreeESC. Der Songwettbewerb soll am Samstag, 16. Mai, stattfinden. Wie der "Free European Song Contest" genau ablaufen soll, will ProSieben in Kürze bekanntgeben.

"Free European Song Contest" live im TV und Stream - Infos zur Übertragung

"Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen", kommentierte Stefan Raab das neue TV-Format. Stefan Raabs Heimatsender ProSieben unterstützt seine Idee mit großer Begeisterung, wie es in der Pressemitteilung heißt. "Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.

Der "Free European Song Contest" soll am Samstag, 16. Mai 2020, um 20.15 Uhr live aus Köln übertragen werden. ProSieben bietet meistens zu Prime-Time-Sendungen einen Live-Stream auf der regulären Internetseite an. Ob die Folgen dort auch nach der Live-Übertragung zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen