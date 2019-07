12:42 Uhr

Freiburg: 24-jähriger Mann tot aufgefunden

Ein 24-Jähriger wurde in einem Freiburger Gewerbegebiet tot aufgefunden. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

In Freiburg ist ein Toter entdeckt worden. Die Polizei geht derzeit von einem Verbrechen aus.

Gerade einmal 24 Jahre alt war der Mann, dessen Leiche heute am frühen Morgen in einem Freiburger Gewerbegebiet gefunden wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Toter in Freiburg: Passanten fanden Leichnam des 24-Jährigen

In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juli, hatte ein Zeuge die Polizei gerufen. Er berichtete, eine leblose Person im Freiburger Gewerbegebiet Haid entdeckt zu haben. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, fanden sie den regungslosen Körper eines 24-Jährigen. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zu der Identität des Toten gibt es aus Gründen des Opferschutzes keine näheren Angaben.

Der Leichnam war in einem Wald- und Wiesenstück unweit der Bötzinger Straße in Richtung Eugen-Keidel-Bad gefunden worden. Das gesamte Gebiet ist weiträumig abgesperrt worden. Am Morgen fanden sich vier Mannschaftswagen der Polizei und ein weiteres Fahrzeug auf dem abgesperrten Gelände ein, das von mehreren Polizeibeamten bewacht wird. Außerdem ist die Polizei mit Spürhunden, Drohnen und einem Hubschrauber im Einsatz.

24-Jähriger tot in Freiburg aufgefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der junge Mann einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen ist. Das teilte Polizeisprecher Martin Lamprecht am Donnerstagmorgen mit: "Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, müssen wir uns mit weiteren Informationen bedeckt halten", so Lamprecht. Bislang ist nichts über den Täter, ein mögliches Motiv oder die näheren Umstände der Tat bekannt.



Von der Kriminalpolizei Freiburg seien bereits umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet worden. Es wurde eigens für den Fall eine Sonderkomission eingerichtet. Zudem bestehe eine enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg.

