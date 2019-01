13:17 Uhr

Freundin von Felix Götze ist Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" Panorama

Die 19-jährige Catharina Maranca nimmt an der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" teil. Privat ist sie mit dem Spieler des FC Augsburg liiert.

Am 7. Februar startet die neue Staffel der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" - und ein Spieler des FC Augsburg dürfte dabei ganz besonders mitfiebern. Der Grund heißt Catharina Maranca. Die 19-Jährige ist eine der Teilnehmerinnen der Show und die Freundin von FCA-Spieler Felix Götze. Der 20-Jährige steht seit vergangenem Sommer beim FC Augsburg unter Vertrag und lief vorher für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf. Aus Dortmund stammt auch die GNTM-Kandidatin, die erst seit kurzer Zeit mit dem Profi liiert ist.

Bei GNTM will Maranca ihren Freund im Hintergrund halten

In einem Video auf der Homepage des Senders nimmt die 19-Jährige Stellung zu ihrer Beziehung: "Mein Freund und ich sind jetzt noch nicht so lange zusammen und generell versuche ich, ihn dann doch noch ein bisschen im Hintergrund zu halten, da es immer noch um mich geht."

Catharina Maranca ist Kandidatin der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel". Die 19-Jährige ist mit FCA-Profi Felix Götze liiert. Bild: Tabea Werner, ProSiebenSat.1 Media SE

Wie es ist, im Schatten eines anderen zu stehen, dürfte Felix Götze selbst zur genüge wissen: Sein Bruder ist Mario Götze. Der Nationalspieler schoss 2014 das Tor im WM-Finale gegen Argentinien. Gegenüber unserer Redaktion betonte Felix Götze, dass der berühmte Name nicht immer nur Vorteile bringe und betonte: "Ich will mich als Felix Götze etablieren."

Catharina Maranca über Felix Götze: "Er unterstützt mich in vollen Zügen"

Maranca betonte, dass sie von ihrem Freund so weit es geht unterstützt wird: "Er unterstützt mich in vollen Zügen, egal was ist. Aber er sagt auch: Das ist mein Ding, deswegen möchte er sich da auch gar nicht einmischen. Er ist Sportler, das ist sein Ding."

Die 19-Jährige, die im vergangenen Sommer ihr Abitur machte und sich seitdem aufs Modeln konzentriert, kann in ihrem Metier bereits schon einige Erfolge vorweisen. Marken wie Zalando oder Douglas buchten sie für Werbeaufnahmen, sie modelte auch schon für den Designer Thomas Rath. Auf Instagram hat sie knapp 13.000 Follower. Als Model steht sie bei der Hamburger Agentur "Promod" unter Vertrag.

Auch Mario Götzes Frau Ann-Kathrin nahm an "GNTM" teil

Ob sich Maranca im Winterurlaub einige Tipps für "Germany's next Topmodel" eingeholt hat? Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr hat sie zusammen mit ihrem Freund Felix Götze und dessen Bruder Mario in Dubai verbracht. Mit dabei war auch Mario Götzes Frau Ann-Kathrin. Die ist ebenfalls Model und nahm 2012 unter ihrem Mädchennamen Ann-Kathrin Brömmel an der siebten Staffel von "GNTM" teil. Damals schaffte sie es unter die Top 50 und startete danach in der Model-Welt durch.

Die beiden Damen scheinen sich jedenfalls bestens zu verstehen, was sie mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram dokumentierten. Auch in dieser Hinsicht gibt es im Hause Maranca/Götze also Parallelitäten. (AZ)

