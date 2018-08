Führerscheinprüfung: Können Sie noch Fragen beantworten?

vor 20 Min.

Vor 125 Jahren fand die erste Führerscheinprüfung in Paris statt. Heute haben Fahrschüler vor allem mit der theoretischen Fahrprüfung Probleme. Woran das liegt.

Von David Specht

Von "super einfach" bis zum "schlimmsten Moment meines Lebens", von "totaler Nervösität" bis zu "mal eben schnell" - fragt man junge Erwachsene nach ihrer Führerscheinprüfung, erzählt jeder eine andere Geschichte. Aber irgendetwas kann fast jeder dazu erzählen, vergessen hat sie kaum einer. Zwischen dem ersten Kuss und der ersten eigenen Wohnung zählt sie zu den wichtigsten Erlebnissen auf dem Weg zum Erwachsensein. Die erste Führerscheinprüfung fand am 14. August 1893, also vor genau 125 Jahren, in Paris.

Mehr als jeder Dritte fällt durch die theoretische Führerscheinprüfung

In Deutschland wurden 2017 1,82 Millionen theoretische und 1,65 Millionen praktische Fahrprüfungen absolviert. Die größten Schwierigkeiten haben die Fahrschüler mit der theoretischen Prüfung. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) haben sie 39 Prozent der Prüflinge nicht bestanden. Das sei der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre , so das KBA. Die praktische Prüfung machte weniger Probleme: Sie wurde in drei Viertel aller Fälle bestanden. Betrachtet man nur die Fahrerlaubnisklasse B, also für Autos, sieht es nicht so gut aus. Hier sind 2017 32 Prozent der Prüflinge durchgefallen.

Es gibt viele Gründe , für die schlechten Werte bei der Theorieprüfung. Jürgen Kopp, Vorsitzender des Landesfahrlehrerverbands Bayern, sieht ein Problem bei den Prüfstellen. Der Fahrlehrer erfahre dort lediglich, in welchen Kategorien sein Schützling schlecht abgeschnitten habe, und nicht, welche Fragen genau das Problem waren, bemängelt er. Daher sei es nicht möglich, Fahrschüler gezielt auf einzelne, knifflige Fragen vorzubereiten. "Wir sind die Vorbereiter vorher und die Tröster hinterher", sagt Kopp.

Wie steht es um Ihr Wissen im Straßenverkehr? Versuchen Sie doch mal die folgenden Fragen zu beantworten.

Fünf Fragen aus der Führerscheinprüfung 1 / 10 Zurück Vorwärts Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? A) zu veränderten Reifengeräuschen B) zu Schleuder- und Rutschgefahr C) zu längerem Reaktionsweg

Richtige Antwort: A) und B)

Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen? A) Unmittelbar vor den Schienen B) Vor dem Andreaskreuz C) In Höhe der Schranke

Richtige Antwort: B)

An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel "rechts vor links"? A) Am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs B) An Straßenkreuzungen und -einmündungen C) An Grundstücksausfahrten

Richtige Antwort: B)

Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie? A) Warnblinklicht einschalten B)Geschwindigkeit sofort verringern C)Zügig weiterfahren

Richtige Antwort: A) und B)

Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die umweltbelastung zu verringern? A) Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen B) Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten C) Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen

Richtige Antwort: A), B) und C)

Theoretische Führerscheinprüfungen werden beim TÜV am Tablet absolviert

Absolviert werden die Theorieprüfungen seit mehreren Jahren digital auf Tablets bei den Prüfstellen wie dem TÜV Süd. dafür brauchen die Teilnehmer ihren Ausweis und eine Ausbildungsbescheinigung sowie 22,49 Euro. So viel kostet nämlich eine Theorieprüfung laut TÜV Süd. Ein Prüfer macht die jungen Erwachsenen zu Beginn mit den Geräten vertraut.

Nach der Prüfung erhalten die Fahrschüler ein Protokoll mit dem Ergebnis und der Information, in welchen Kategorien sie Fehler gemacht haben. Direkt danach haben die Fahrschüler außerdem noch die Möglichkeit, ihre falsch beantworteten Fragen einzusehen. Allerdings brauche es viel Konzentrationsfähigkeit, direkt nach einer vermasselten Prüfung die Fragen in Ruhe anzuschauen und auszuwerten, sagt ein Sprecher des TÜV Süd. Der TÜV Süd führe zwar eine genaue Auswertung der Theorieprüfungen durch. Einsehen könne diese Ergebnisse jedoch nur die zuständige Behörde, so der Sprecher.

Drei Autos an einer Kreuzung: wer hat Vorfahrt? Wann muss das Warnblinklicht eingeschaltet werden? Und welchen Straßen gilt Richtgeschwindigkeit 130 km/h? Wir haben uns auf der Straße einmal rumgefragt. Video: dpa

