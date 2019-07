vor 17 Min.

Fünfjähriger lädt Polizei zu seiner Party ein - und die überrascht ihn

Zu seinem Geburtstag erhielt ein Fünfjähriger in Mittelfranken ein besonderes Geschenk von der Polizei.

Ein kleiner Junge aus Mittelfranken schickt der Polizei eine Einladung zu seiner Geburtstagsfeier. Die Beamten nehmen sie an - und nehmen die Gäste mit.

Es war ein ganz besonderer Tag für einen kleinen Jungen aus Stein bei Nürnberg: Zu seinem fünften Geburtstag lud er neben seinen Freunden auch die örtliche Polizei ein - stilecht und, weil er ein großer Fan ist, mit einer selbstgebastelten Karte in Form eines Polizeiautos. Darauf zu lesen war: Ich feiere eine Polizeiparty. Vielleicht könnt ihr mal bei uns vorbeischauen und uns ein echtes Polizeiauto zeigen? Das wäre cool!"

Die Karte schickte er zusammen mit seiner Mutter zur Polizeiinspektion in Stein. Und die Beamten? Sie staunten erstmal nicht schlecht, als sie die Karte entdeckten, schreiben sie in einem Facebookpost.

Zum Geburtstag gab's eine Blaulichtfahrt

Den Wunsch des kleinen Jungen wollten die Beamten dann auch gleich erfüllen. Eine Polizeistreife fuhr schließlich bei der Party vor und überraschte das Geburtstagskind und all seine Freunde. Wie die Polizei in ihrem Post schreibt, durften die Kinder sogar im Auto mitfahren - natürlich mit aktiviertem Blaulicht. Dazu brachten die Beamten kleine Geschenke wie Mützen mit Polizeilogo mit. Die Party werden die Kinder wohl nicht so schnell vergessen.

Auf Facebook wird die Aktion der Polizei in hohen Tönen gelobt. Knapp 2700 Likes hat der Post schon bis zum Donnerstagmittag erreicht. In zahlreichen Kommentaren freuen sich die Nutzer für den kleinen Jungen. (mayjo)

