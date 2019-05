Für den Sieg bezahlen? Heftige Kritik an "Mario Kart Tour" für Handys

Im Sommer erscheint "Mario Kart Tour" für Smartphones. Einige Nutzer konnten das Spiel schon im Voraus testen und sind wenig begeistert. Es hagelt Kritik.

Die Vorfreude bei den Fans von "Mario Kart" ist groß: Im Laufe dieses Sommers bringt Nintendo eines seiner populärsten Spiele erstmals auch aufs Smartphone. Zuvor hatte Nintendo lange darauf beharrt, seine Spiele nur auf hauseigenen Konsolen nutzbar zu machen.

Doch der Vormarsch der Smartphones zwang die Traditionsfirma jetzt zum Umdenken. Nachdem ein "Super Mario"-Spiel für Smartphones bei den Fans schon äußerst gut ankam und laut Nintendo 20 Millionen monatlich aktive Nutzer beschäftigt, soll mit "Mario Kart Tour" nun der nächste Erfolg verzeichnet werden.

Zum Spiel: Die Zocker spielen im Hochkant-Modus, die Karts fahren aber automatisch. Gelenkt wird mit nur einem Finger oder indem man das Smartphone bewegt. "Mario Kart Tour" beinhaltet zahlreiche bekannte Strecken und Figuren aus den bereits bekannten Konsolenspielen. Eingefleischten Fans dürfte die ein oder andere Rennstrecke also schon bekannt vorkommen.

Mit "Mario Kart Tour" unternimmt Nintendo einen erneuten Vorstoß in den Mobile-Gaming-Markt. Schon seit dem 22. Mai können ausgewählte Android-Nutzer in Japan und den USA das Spiel testen. Und obwohl Nintendo den Beta-Testern verboten hat, Screenshots und Videoaufnahmen des neuen Spiels zu veröffentlichen, kursieren bereits zahlreiche Bilder im Netz. Gewöhnungsbedürftig ist dabei vor allem, dass man das Smartphone zum Spielen vertikal halten muss.

Die eigentlich untersagten Videos zum Spiel im Netz sind derweil nicht die einzigen Störfeuer, mit denen sich Nintendo aktuell auseinandersetzen muss. Auch für das Spiel an sich hagelt es scharfe Kritik. Der Grund: "Mario Kart Tour" setzt ziemlich offensichtlich auf das bei Zockern unbeliebte Pay-to-Win-Prinzip. Und genau das stößt einigen Testern der Android-Version sauer auf. Der Betateilnehmer "Dr. Serkan Toto" machte seinem Ärger über das Spiel bereits auf Twitter Luft.

Looks like Mario Kart Tour beta is pretty hardcore with regards to monetization.



Multi-level gacha for drivers, karts and gliders.



Rare drivers have advantages during races.



Stamina system limits races available on an hourly basis.



(Subject to change, this is a beta.)