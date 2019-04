vor 33 Min.

GNTM 2019, Folge 12: Heute gibt es ein Party-Shooting mit Paris Hilton

Heute, in Folge 12 von GNTM 2019 wird es glamourös: It-Girl Paris Hilton posiert mit den Kandidatinnen beim Shooting und unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin.

In der vergangenen Woche drehte sich bei "Germany's Next Topmodel" alles um große Gefühle. Bei einem Male-Model Shooting im Regen sollten die verbleibenden Kandidatinnen ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen und eine dramatische Abschiedsszene darstellen. In der heutigen Folge wird es dagegen glamourös.

It-Girl Paris Hilton posiert in Folge 12 von GNTM 2019 mit den Kandidatinnen

„In dieser Woche habe ich für meine Mädchen einen absoluten Superstar eingeladen. Sie war das erste It-Girl überhaupt und steht immer noch für Glamour und schillernden Lifestyle“, kündigt Heidi Klum vorab an. In Folge 12 von „Germany’s next Topmodel werden die Model-Anwärterinnen nicht nur von It-Girl Paris Hilton überrascht, sie stehen auch gemeinsam mit ihr vor der Kamera und werden von Starfotograf Yu Tsai abgelichtet.

Die 21-jährige Simone aus Stade kann ihre Aufregung nicht verbergen: „Ich bin mega sprachlos, also, dass ich mal Paris Hilton höchstpersönlich kennenlerne.“ Und auch ihre Mitstreiterin Sarah aus Schlüchtern bei Fulda ist begeistert: „Paris ist schon so eine Ikone einfach, also sie ist so unsterblich.“ Das Thema des Fotoshootings ist zudem perfekt auf die berühmte Gastjurorin zugeschnitten: „Paris ist bekannt für ihre wilden Schaumpartys in Ibiza. Und heute dürfen die Mädchen vor der Kamera mit ihr feiern. Es geht um Spaß, aber auch darum, sich mit all dem Schaum elegant in Szene zu setzen“, erklärt Heidi.

GNTM 2019, Folge 12: Extravaganter Entscheidungswalk im Wüstensand

Der Entscheidungswalk in Folge 12 von GNTM findet in einer Geisterstadt in der Wüste statt. Doch nicht nur der steinige und sandige Laufsteg stellt für die Kandidatinnen eine große Herausforderung dar. Auch die extravaganten, ausladenden Kleider und Accessoires verlangen den Nachwuchs-Models einiges ab, wie Heidi Klum betont: „Meine Mädchen bekommen einen Kopfschmuck aus vielen Luftballons, den sie elegant in Szene setzen müssen.“

Kandidatin Vanessa scheint zu Beginn etwas skeptisch: „Ich finde, es ist eine lustige Idee. Es ist halt sehr over the top. Aber gut, es ist so und wir werden jetzt das eben irgendwie schön präsentieren müssen.“ Auch die 22-jährige Tatjana aus Leipzig ist bezüglich des Walks besorgt: „Also jetzt bin ich schon nervös. Habe aber gleichzeitig richtig viel Lust darauf. Und ja, Nervosität geht eigentlich auch weg, wenn man draußen ist.“

Wer Heidi Klum und ihre Gastjurorin Paris Hilton vor der Kamera und auf dem Laufsteg überzeugt, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

