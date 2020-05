vor 49 Min.

GNTM 2020, Folge 15: Das große Cover Shooting gestern im Halbfinale

In unserem Nachbericht lesen Sie alles wichtige zu Folge 15 von GNTM 2020. Gestern stand das Cover-Shooting für das Finale an.

GNTM 2020 ging gestern mit Folge 15 ins Halbfinale. Im Nachbericht lesen Sie alle Infos zum Cover-Shooting für das Finale - und wer nicht mehr dabei ist.

"Heute steht das alles entscheidende Shooting der Staffel an – das Cover-Shooting", sagte Heidi Klum am Anfang von Folge 15. Gestern am 7.5.20, von GNTM, kämpften die Top 7 weiter um den Einzug in die große GNTM-Finalshow. Alles wichtige lesen Sie in unserem Nachbericht.

GNTM 2020 gestern: Nachbericht von Folge 15

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

"Es wird das Foto geschossen, das bald überall zu sehen sein wird. Es ist volle Konzentration gefragt, denn es kommt auf jedes kleinste Detail an", meinte Heidi Klum zum gestrigen Cover Shooting. Als Gastjurorin war gestern Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite - die Chefredakteurin der deutschen Harper’s BAZAAR.

Aber es wartete noch eine ganz andere Überraschung auf die Models: In der Villa trafen sie ihre Familien wieder. Da rollten natürlich die Freudentränen. Für den Laufsteg wurden die Kandidatinnen dann von dem kanadischen Supermodel Coco Rocha gecoacht. Die Top 7 durften die extravaganten Haute-Couture-Roben von August Getty präsentieren.

Die 19-jährige Larissa tat sich mit ihrem Kleid schwer. Sie musste ein Korsett tragen. Kurz vor ihrem Walk bekam sie eine Panikattacke und legte noch einmal ihr Kleid ab. Anastasia präsentierte dagegen wie ein Profi, obwohl sie eine riesige, unförmige Robe trug. Dafür gab es viel Lob von Model Coco Rocha.

Wer ist raus?

Larissa musste kurz vor dem Final ihre Koffer packen. Die sechs Kandidatinnen für das Finale stehen also fest.

Das fiel auf

Die Wienerin Tamara flog unterdessen nach Mailand, um dort auf der Fashion Week für den deutschen Designer Phillip Plein zu laufen. Dort wartete auch ihre Mutter auf sie als Überraschung. Bei der anschließenden Probe tat sich Tamara aber schwer. Wirkt sich das auf das Finale aus?

