GZSZ-Vorschau - Folge 6990: Nihat wäscht Emily heute den Kopf

In Folge 6990 von GZSZ findet Nihat deutliche Worte gegenüber Emily. Hier lesen Sie die Vorschau vom 15.04.20.

Die Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten läuft seit 1992 jeden Werktag von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr auf RTL. GZSZ ist die Seifenoper mit den meisten Zuschauern in Deutschland. Die beliebtesten Rollen sind Dr. Jo Gerner (Wolfgang Bahro), Leon Moreno (Daniel Fehlow) und John Bachmann (Felix von Jascheroff).

GZSZ ist zudem die Daily Soap, die bereits am längsten im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Haupt-Protagonisten sind meist zwischen 18 und 30 Jahre alt. Mittlerweile gibt es fast 7000 Episoden von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.

Sendetermin: Wann läuft Folge 6990 von GZSZ?

Folge 6990 von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten läuft am 15.04.20 ab 19.40 Uhr. Die Episode trägt den Titel „Auf die guten alten Zeiten“. Sie folgt auf die Folge 6989, die den Titel „Belogen und betrogen“ trug.

Übertragung: Wie lässt sich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten im TV und Stream sehen?

Im Fernsehen wird die Folge 6990 von GZSZ am Mittwoch, 15.04.20, ab 19.40 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Wer die Ausstrahlung im TV verpasst, kann die GZSZ-Folge auch im Internet anschauen: auf TV Now. In der Mediathek auf tvnow.de sind alle Folgen auch im Nachhinein zu sehen. Die Folgen der vergangenen Woche sind für alle Zuschauer kostenlos. Premium-Kunden von TV Now können auch die Folgen der folgenden Woche bereits streamen.

GZSZ-Vorschau: Wie geht es am 15.04.20 weiter?

Nina Ahrens und Leon Moreno haben sich für ein Leben miteinander entschieden. Als Nina ihrem Mann Robert Klee reinen Wein einschenkt, rastet der aus. Er attackiert die beiden und schlägt Leon ins Gesicht. Nina geht dazwischen und verhindert Schlimmeres. Sorgenvoll kümmert sie sich um den verletzten Leon.

Der wütende Robert findet mit seinem Liebeskummer ausgerechnet Trost bei Felix Lehmann. Der zeigt Verständnis für den Gehörnten und hört ihm zu. Robert hatte Felix ja damals auch zur Seite gestanden, als der wegen Laura Webers Beziehung zu Philip Höfer enttäuscht war. Zuspruch erfährt Robert auch von seiner Tochter Brenda, die Nina schwere Vorwürfe macht. Brenda nennt Nina eine Heuchlerin.

Derweil findet Nihat Güney deutliche Worte im Gespräch mit Emily Wiedmann, die sich beinahe in erhebliche Schwierigkeiten gebracht hätte. Emily ist verzweifelt. Sie weiß einfach nicht, wie sie ihrem Mann Paul Wiedmann noch unterstützen kann. Der macht seine Sorgen und Probleme zunehmend mit sich selbst aus. Emily ist so ratlos, dass sie einen einschneidenden Entschluss fasst.

