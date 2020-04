vor 17 Min.

"Galileo": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"Galileo" läuft täglich bei ProSieben. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung live im TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

Bei ProSieben kommt jeden Tag eine neue Folge der Wissenssendung "Galileo". In der Sendung werden in jeder Episode spannende Fragen aus allen Bereichen des Lebens beantwortet. Moderiert wird das Format von Aiman Abdallah und Stefan Gödde.

Lesen Sie hier alle Infos rund um die Sendetermine, die beiden Moderatoren und die Übertragung von "Galileo" in der Übersicht.

"Galileo": Sendetermine und Sendezeit

Die Wissenssendung "Galileo" läuft von Montag bis Sonntag bei ProSieben. Unter der Woche startet die einstündige Sendung um 19.10 Uhr, am Wochenende um 9.30 Uhr.

Das sind die Moderatoren von "Galileo"

Hier präsentieren wir Ihnen die beiden aktuellen Moderatoren von "Galileo" in der Übersicht:

Aiman Abdallah

Aiman Abdallah wurde am 3. Januar 1965 in Bad Kreuznach geboren. Bevor er ins TV-Business einstieg, absolvierte der heute 55-Jährige ein Informatik-Studium an der Technischen Universität in Berlin. Die Sendung "Galileo" moderiert er nun schon seit dem Jahr 1998.

Stefan Gödde

Stefan Gödde wurde am 12. Dezember 1975 in Paderborn geboren. Vor seiner Moderatoren-Karriere absolvierte der 44-Jährige ein Germanistik und Anglistik-Studium und arbeitete später als Rettungsschwimmer. Abwechselnd mit Aiman Abdallah leitet er seit 2009 durch die Sendung "Galileo".

"Galileo": Übertragung live im TV und Stream

"Galileo" läuft täglich mit einer einstündigen Sendung auf ProSieben. Die Folgen lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen abzurufen, ist keine Registrierung erforderlich.

