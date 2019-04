11:54 Uhr

"Game of Thrones" Folge 2: Daenerys trifft auf den Mörder ihres Vaters

Jon Schnee und Daenerys Targaryen treten in der 8. Staffel von "Game of Thrones" gemeinsam dem Nachtkönig gegenüber.

Heute Nacht läuft die 2. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones" . Am Ende der letzten Folge hat es Jamie Lannister nach Winterfell geschafft. So geht es weiter.

Ab 3 Uhr in der Nacht lässt sich die neue Folge heute in Deutschland sehen. Hier bekommen Sie mehr Informationen dazu: Game of Thrones, Staffel 8: Neue Folgen legal im TV und Stream sehen.

"Game of Thrones" Staffel 8 Folge 2: Was wird aus dem Königsmörder?

Am Ende der ersten Folge kommt Jaime Lennister in Winterfell an und begegnet zum ersten mal seit der ersten Staffel Brandon Stark, dem dreiäugigen Raben. Jaime hatte Bran damals aus dem Fenster gestoßen, weil dieser ihn beim Sex mit seiner Schwester Cersei erwischt hatte. Seitdem ist Bran querschnittsgelähmt.

Im Trailer zu Folge 2 sehen wir den Königsmörder in Ketten vor Daenerys Targaryen stehen. Sie spricht davon, dass ihr Bruder ihr früher oft eine Gutenachtgeschichte erzählte über den Mann der ihren Vater umbrachte - und darüber was sie ihm antun würden.

Wegen des Mordes an ihrem Vater, dem "irren König", trägt Jaime den Titel "Königsmörder". Jaime hat wichtige Informationen über seine Schwester Cersei und könnte ein wertvoller Verbündeter im Kampf gegen den Nachtkönig sein. Wie wird das Urteil der Mutter der Drachen ausfallen?

"Game of Thrones" Staffel 8 Folge 2: Steht die Schlacht kurz bevor?

Tormund Riesentod hat es zurück nach Winterfell geschafft. Jon fragt seinen alten Freund wie lange ihnen noch bleibt, bis die Armee der Toten eintrifft - "Bevor die Sonne morgen aufgeht" ist die beängstigende Antwort. Wie im Trailer zu sehen ist, werden tatsächlich Vorbereitungen getroffen, die auf eine unmittelbar bevorstehende Schlacht hindeuten.

Die Truppen formieren sich, ein feuerendes Katapult ist zu sehen und am Ende der kurzen Vorschau sieht man Tyrion Lennister über die Festungsmauern von Winterfell in die Ferne blicken.

Könnte er der Armee der Toten entgegensehen? Die Antwort gibt es heute Nacht in der zweiten Folge der finalen Staffel von "Game of Thrones". (AZ)

