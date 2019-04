09:37 Uhr

Game of Thrones: Staffel 8 legal im TV und Stream sehen

"Game of Thrones": Staffel 8 lässt sich im TV und Live-Stream sehen. Auch in Deutschland lassen sich die Folgen legal sehen. Folge 1 ist schon verfügbar.

Game of Thrones: Staffel 8 lässt sich im TV und Stream sehen - auch in Deutschland ist das ab sofort und völlig legal möglich. Hier die Infos zur Übertragung.

Die achte und damit letzte Staffel von "Game of Thrones" ist mit Folge 1 in der Nacht auf Montag, 15.4.19, gestartet. Heute steht die zweite Folge der Erfolgsserie auf dem Programm. Wer die Episoden im deutschen Free-TV sehen möchte, braucht viel Geduld: Auf RTL2 laufen die Folgen erst Monate später kostenlos und frei verfügbar. Es gibt aber mehrere kostenpflichtige Anbieter, die die neuen Folgen parallel zum Start in den USA oder zumindest wenige Tage später im Fernsehen oder Stream zeigen. Wir geben eine Übersicht.

Game of Thrones, Staffel 8 im Fernsehen und Stream bei Sky im Pay-TV

Die Rechte für die Erstausstrahlung in Deutschland hat der Pay-TV-Anbieter Sky. Die Folgen laufen ab dem 14. April immer in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 3 Uhr deutscher Zeit auf Sky Atlantic - erst einmal in englischer Originalsprache.

Ab vier Uhr sind sie dann immer auf Abruf verfügbar und über Sky Q, Sky+, Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt lassen sie sich dann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch abrufen. Am günstigsten ist dabei Sky Ticket - im ersten Monat fallen aktuell 4,99 an, für jeden weiteren 9,99. Für sechs Folgen zahlen Fans also 15 Euro und bekommen noch Zugriff auf weitere Serien.

Staffel 8 von Game of Thrones: Stream von Amazon Prime Video, iTunes oder Google Play

Erfahrungsgemäß lassen sich die neuen Folgen einen Tag später - also ab Dienstag - aber auch bei einigen anderen Anbietern kaufen. Diese bieten sowohl einzelne Folgen als auch ganze Staffeln im etwas günstigeren Komplettpaket an.

Unter anderem lassen sich über Amazon Prime Video, iTunes und Google Play einzelne Folgen oder die ganze Staffel 8 von Game of Thrones erwerben. Diese Anbieter haben wechselnde Angebote - es lohnt sich also immer, die Preise zu vergleichen.

Stream zu Staffel 8: Ganze Folgen von Game of Thrones auf Netflix?

Auch bei Netflix suchen die Nutzer immer wieder nach Game of Thrones - und werden leider enttäuscht. Die Streaming-Plattform hat die Serie nicht im Programm. Auch für Staffel 8 gibt es aktuell keine Pläne. Fans müssen also auf andere Anbieter zurückgreifen.

Das ist "Game of Thrones" 1 / 6 Zurück Vorwärts Vorlage: Die Fernsehserie "Game of Thrones" basiert auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin. Im Jahr 2011 erschien der fünfte von sieben geplanten Bänden.

Genre: "Game of Thrones" ist eine Fantasy-Geschichte. Sie setzt Elemente wie Drachen oder Magie aber nur sehr sparsam ein. Martin zeichnet eine Zeit nach, die an das europäische Mittelalter erinnert. Dabei stellt er nicht wie sonst üblich einen Kampf zwischen Gut und Böse dar - alle Charaktere besitzen vielschichtige Eigenschaften.

Welt: Der Großteil der Handlung spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Hier liegen die sieben Königreiche, die vor Ort jeweils von einer einflussreichen Adelsfamilie geführt werden. Übergeordnet regiert ein König oder eine Königin den gesamten Kontinent, der oder die in der Hauptstadt Königsmund auf dem sogenannten Eisernen Thron sitzt.

Handlung: Wie der Name der Serie schon sagt, bestimmt der Kampf um den Thron die Handlung. Mehrere der Adelsfamilien beanspruchen die Herrschaft über die sieben Reiche für sich. Es geht um Lügen, Intrigen und Kriege. Dabei geht es oft recht grausam und blutig zu.

Gefahr von Außen: Im Norden grenzt eine Eisebene an Westeros, in der Untote leben. Der Kampf gegen sie wird im Mittelpunkt von Staffel 8 stehen.

Charaktere: Die Geschichte wechselt in jeder Folge mehrmals zwischen den vielen verschiedenen, adeligen Hauptcharakteren. Das Besondere an der Serie ist: Auch beliebte Protagonisten sind nicht vom Serien-Tod gefeit - was mehrfach schon die Fangemeinde schockte.

Game of Thrones kostenlos im Fernsehen: Wann läuft Staffel 8 im Free-TV?

Auch Staffel 8 von Game of Thrones wird im Free-TV wieder auf RTL2 gezeigt. Dafür brauchen die Fans aber viel Geduld. Denn die neuen Folgen laufen erst Monate nach der Erstausstrahlung gratis im Fernsehen. Es ist davon auszugehen, dass Staffel 8 frühestens im Herbst im deutschen Free-TV zu sehen sein wird. (AZ)

Themen Folgen