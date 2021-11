Auf der Suche nach unsichtbaren Wunden

Plus Dominice Häni arbeitet als „Forensic Nurse“. Die Krankenschwester erkennt, ob eine Patientin durch Gewalt verletzt wurde und hilft der Polizei so beim Ermitteln.

Dominice Häni weiß noch, dass sie das Telefon zwischen Kopf und Schulter klemmte. Die Stimme der Anruferin habe gezittert, erzählt Häni. Sie sei vergewaltigt worden, sagte die Frau am anderen Ende der Leitung, von ihrem Ex-Freund.