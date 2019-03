vor 35 Min.

Goldene Kamera 2019: Nominierte, Gäste & Greta Thunberg - TV-Termin

Am Samstag, 30. März 2019, wird die Goldene Kamera 2019 ausgestrahlt. Hier finden Sie die Nominierten und Gäste sowie den TV-Termin. Wir sagen, wo die Goldene Kamera live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein wird. Besonders gespannt erwartet wird der Auftritt der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg.

Bei der Goldenen Kamera 2019 steht heuer die Vergabe eines Sonderpreises an die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch es kommen auch viele weitere Gäste und Nominierte - wir geben den Überblick auch über die TV-Übertragung.

Goldene Kamera 2019: Warum ist Greta Thunberg unter den Gästen bzw. Nominierten?

Greta Thunberg wird am Samstagabend den Sonderpreis der Goldenen Kamera für Klimaschutz entgegennehmen. Die Jury bzw. Redaktion der Goldenen Kamera begründete dies so: "Greta Thunberg avancierte innerhalb kürzester Zeit als Klima-Aktivistin zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung. Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann. Ihre Worte finden dabei rasante Verbreitung in den sozialen und klassischen Medien, ihre Mission täglich neue Unterstützer."

Goldene Kamera live in TV-Übertragung und Live-Stream: ARD oder ZDF?

Die Goldene Kamera 2019 wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Gala ab 20.15 Uhr am Samstag (30.3.2019) live in TV, Fernsehen und online im Live-Stream der ZDF-Mediathek. Die ARD zeigt keine Live-Bilder von der Goldenen Kamera. Moderator ist übrigens Steven Gätjen.

Goldene Kamera 2019: Das sind die prominentesten Gäste

Laut Ankündigung der GK werden unter anderem die Moderatorinnen Inka Bause, Annemarie Carpendale, Lena Gercke und Janin Ullmann, die Moderatoren Johannes B. Kerner, Kai Pflaume und Hubertus Meyer-Burckhardt, Klaus J. Behrendt, Gaby Dohm, Anna Loos, Martina Gedeck, Max von der Groeben, Wolke Hegenbarth, Julia Jentsch, Jan Josef Liefers, Alexandra Neldel, Anneke Kim Sarnau, Simone Thomalla, ChrisTine Urspruch und August Wittgenstein, die Musiker Rea Garvey, WURST und Sasha, Bundesminister Hubertus Heil und Maybrit Illner sowie Sandra Maischberger erwartet

Goldene Kamera: Das sind die Nominierten und Preisträger für 2019

Vanessa Redgrave bekommt die Goldene Kamera fürs Lebenswerk. Als „Bester TV-Journalismus“ wird die Dokumentation „Im Labyrinth der Macht – Protokoll einer Regierungsbildung“ ausgezeichnet. Als „Beste TV-Dokumentation Natur und Umwelt“ wird „Terra X“ von geehrt. Als „Beste Musik National“ wird Pur ausgezeichnet. Je drei Produktionen sind für die Goldenen Kamera in den Kategorien „Bester Fernsehfilm“ und „Beste Serie“ nominiert. Als beste Schauspielerin sind nominiert Paula Beer, Anna Schudt und Rosalie Thomass. Als bester Schauspieler nominiert sind bei der Goldenen Kamera Nicholas Ofczarek, Albrecht Schuch und Jörg Schüttauf.

Wer ist heuer in der Jury der GK?

Wer sitzt in der Jury der Goldenen Kamera? Unter anderem der Schauspieler Richy Müller, Moderator Rudi Cerne sowie Jörg Quoos, Max Giermann, Gabriela Sperl und Robert Hofmann sowie Nadja Uhl.

