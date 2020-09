07:03 Uhr

Google ehrt heute die Schauspielerin Romy Schneider mit einem Doodle

Das heutige Google Doodle widmet sich Romy Schneider. Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als "Sissi" bekannt. Hier gibt es die Infos im Überblick.

Von Carla Gospodarek

Sie wurde mit den "Sissi"-Filmen berühmt, emanzipierte sich danach als Charakterdarstellerin in Frankreich und starb viel zu früh: Romy Schneider. An diesem Mittwoch wäre sie 82 Jahre alt geworden - Google feiert die Schauspielerin deshalb mit einem Google Doodle.

Hier in unserem Artikel lesen Sie die Infos rund um das Google Doodle zu Ehren von Romy Schneider. Außerdem erfahren Sie alles über das Leben und die Filme der Schauspielerin.

Google Doodle: Leben und Werke der Schauspielerin Romy Schneider

Zur Welt kam Rosemarie Magdalena Albach am 23. September 1938 in Wien als Tochter des österreichisch-deutschen Schauspieler-Ehepaars Wolf Albach-Retty und Magda Schneider. Nach der Trennung der Eltern verbrachte sie den Großteil der Kindheit bei Berchtesgaden in Bayern im Haus der Mutter.

Gemeinsam mit Mama Magda drehte sie bereits 1953 ihren ersten Film: "Wenn der weiße Flieder wieder blüht". Der Durchbruch im Filmgeschäft kam für Romy dann 1955 im Alter von 17 Jahren als "Sissi". Als Verkörperung der österreichischen Kaiserin Elisabeth (historisch Sisi) gelangte sie mit drei Filmen zu europaweiter Bekanntheit.

Der kitschig-kaiserliche Trubel wurde der jungen Schauspielerin jedoch bald zu viel. Einen vierten "Sissi"-Teil von Regisseur Ernst Marischka lehnte Schneider trotz angebotener Millionengage ab.

Während Romy Schneider in den folgenden Jahren in Deutschland mehrfach wegen öffentlicher Kontroversen aneckte, gelang "La Schneider" dagegen in Frankreich der Wandel zur gefeierten und ausgezeichneten Charakterdarstellerin. Ihr Aufbruch zu neuen Ufern hatte mit den Dreharbeiten zur Schnitzler-Verfilmung "Christine" (1958) begonnen, bei denen sie sich in den französischen Schauspieler Alain Delon verliebte. Sie ging mit ihm nach Paris.

Schauspielerin Romy Schneider hatte kein einfaches Leben

Das Privatleben von Romy Schneider war von Höhen und Tiefen gezeichnet. Nach dem Ende der Beziehung mit Delon heiratete sie 1966 den deutschen Schauspieler und Theaterregisseur Harry Meyen und bekam im selben Jahr Sohn David. Nach der Scheidung ging Schneider wieder nach Frankreich. Auch ihre zweite Ehe mit dem Franzosen Daniel Biasini scheiterte. Mit ihm bekam sie vor aber 1977 eine Tochter.

Als ihr Ex-Mann Harry Meyen im Jahr 1979 Suizid beging, begann für Romy eine Reihe schrecklicher Schicksalsschläge: Im Mai 1981 bekam sie nach jahrelangem Tabletten- und Alkoholmissbrauch eine Niere entfernt, im Juli 1981 verunglückte ihr 14-jähriger Sohn David tödlich an einem Zaun. Nur wenige Monate später, am 29. Mai 1982, starb Romy Schneider in Paris - an Herzversagen, mit nur 43 Jahren.

Wie sieht das Google Doodle zu Ehren von Romy Schneider aus?

Auf dem heutigen Google-Doodle für Romy Schneider ist im Mittelpunkt die Schauspielerin selbst abgebildet. Sie lächelt den Betrachter direkt an, wobei eine zweifache Spiegelung von ihr zu sehen ist. Interessant ist, dass die Frau in der Spiegelung zwar ebenfalls Romy Schneider ist, sich aber in kleinen Details von der Hauptfigur unterscheidet. Dies lässt sich als Hinweis auf ihre Vielfältigkeit und Wandelbarkeit als Schauspielerin und Person erkennen. Der Google-Schriftzug formt sich aus großen weißen Buchstaben.

