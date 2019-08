vor 17 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials"-Jury: Das sind die Experten

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" starten am heutigen Sonntag auf VOX. Wer verteilt die Punkte für die Kreationen vom Grill? Die Jury im Überblick.

Heute, am 18. August 2019, strahlt VOX um 20.15 Uhr Folge 1 der "Grill den Henssler Sommer-Specials" aus. In vier Folgen stellen sich die Promis und Steffen Henssler dem Jury-Urteil auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel. Komplett ohne Strom und über offener Flamme wird um die Wette gegrillt – kein Herd, kein Backofen, nur Holzkohlegrills. Unternehmerin Dagmar Wöhrl, "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff und DJ Jan Leyk treten heute gegen Steffen Henssler an.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Das ist die Jury

Wer die meisten Punkte absahnt und damit auch das Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das bekannte „Grill den Henssler“-Jury-Trio um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Hier die Juroren in der Übersicht:

Reiner Calmund

Reiner Calmund arbeitete knapp 30 Jahre für Bayer 04 Leverkusen und formte den einst unauffälligen und weniger erfolgreichen Fußballclub zu einem internationalen Top-Klub. Nach 2004 widmete sich Calmund vielen sozialen Projekten. Im TV glänzt "Calli" mit Auftritten in verschiedenen Quizshows, Infotainment-Shows, als Protagonist in Dokumentationen sowie Talksendungen. Seit 2017 ist er unter anderem jeden Bundesliga-Samstag als Fußball-Experte bei Sky zu sehen.

Bereits seit 2007 kostet und bewertet er die Gerichte von Profis und Promis als Juror bei VOX. Das Jury-Urgestein war in den ehemaligen Koch-Shows "Die Kocharena", "Promi Kocharena" sowie "Grill den Profi" mit dabei.

Christian Rach

Während seines Mathematik- und Philosophiestudiums in Hamburg entdeckte er eher zufällig seine Koch-Leidenschaft, die zunächst nur sein Studium finanzierte, dann aber schnell sein Leben bestimmte. 1986 eröffnete er in Hamburg sein erstes Restaurant "Leopold". Drei Jahre später folgte das "Tafelhaus", das seit 1991 jährlich einen Michelin Stern und viele weitere Auszeichnungen bekam.

2005 wurde er mit der preisgekrönten RTL-Sendung "Rach, der Restauranttester" bundesweit bekannt und bewahrte dort lange Restaurants vor dem Ruin. Auch bei weiteren RTL-Sendungen wie "Rachs Restaurantschule", "Rach undercover" oder "Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant" war er im Einsatz. Christian Rach ist auch als Kochbuchautor tätig und hat bisher vier Bücher veröffentlicht.

Mirja Boes

Die Komikerin, Schauspielerin und Sängerin hatte ihren TV-Durchbruch im Jahr 2003 gemeinsam mit Ralf Schmitz und Markus Majowski in der Sketchcomedy-Serie "Die dreisten Drei – Die Comedy-WG", in der sie drei Jahre mitwirkte. Auch kulinarisch hat die fünffache Comedypreis-Trägerin einiges zu bieten. Seit Anfang 2012 führt sie mit Peter Jarnuczak und Jürgen Hohn ein eigenes Restaurant: "Villa Vue" in Essen mit Blick auf den Baldeneysee.

Darüber hinaus trat sie in "Grill den Henssler" und "Grill den Profi" als prominente Kandidatin gegen Steffen Henssler sowie Nelson Müller an. 2019 wechselte Mirja Boes die Seiten und bewertet nun in der Jury der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" die Gerichte von Steffen Henssler und den Promis. (AZ)

