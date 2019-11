vor 37 Min.

"Grill den Henssler" heute, am 24.11.19: Die Gäste im Staffelfinale

Folge 5 von "Grill den Henssler" heute Abend am 24.11.19 ist die vorerst letzte Sendung. Welche Promis im Staffelfinale zu Gast sind erfahren Sie in der Vorschau.

Heute Abend, am 24.11.19, um 201.15 Uhr steht das Staffelfinale der aktuellen Ausgabe von " Grill den Henssler" auf Vox an. Natürlich hat sich der Sternekoch wieder prominente Gäste eingeladen, die versuchen werden, mit ihren geheimen Familienrezepten gegen den Gastgeber zu punkten. In der vergangenen Woche hat Steffen Henssler gemeinsam mit vier Kids für den guten Zweck gekocht. Insgesamt kamen in der Sendung 120.000 Euro für Kinder in Not zusammen.

Welche Gäste Steffen Henssler heute Abend eingeladen hat und welche Gerichte gekocht werden, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Vorschau: "Grill den Henssler" Folge 5 - Diese Gäste kochen heute Abend

Bisher ist Steffen Henssler in der Herbst-Ausgabe der Sendung ungeschlagen. Das möchten heute Abend Axel Stein, Tom Beck und Barbara Becker ändern. Gegen Tom Beck und Axel Stein hat der Sternekoch in der Vergangenheit bereits verloren, das soll ihm heute nicht noch einmal passieren. "Ich koche gut, aber die Promis kochen auch sehr stark. Ich muss immer Vollgas geben, ich kann mich nicht ausruhen. Und heute auch: harte Gegner", sagt der Koch-King Steffen Henssler zum Start.

Axel Stein und Steffen Henssler sind privat schon sehr lange befreundet, deshalb stichelt der Schauspieler bei der Zubereitung der Vorspeise auch ein bisschen und sagt zu seinem Sieg im Jahr 2014: "Ja, damals habe ich mir keine Mühe gegeben! Heute gebe ich mir Mühe! Ich habe wirklich Bock, den heute zu grillen!"

"Grill den Henssler" am 24.11.19: Barbara Becker ist zum ersten Mal dabei

Obwohl sie das erste Mal vor laufender Kamera kocht, legt Barbara Becker trotzdem zunächst entspannt los. Doch dann kommt die Aufregung durch und die 53-Jährige schneidet sich in den Finger. "Super Bärbel, ganz toll, schon geschnitten! Wenn ich im timeout bin, auf Deutsch heißt es glaube ich verkacken, dann nenne ich mich immer Bärbel", sagt die Designerin zu ihrem Patzer. Ob die Promis trotzdem eine Chance haben, gegen Steffen Henssler zu gewinnen erfahren Sie heute Abend im Staffelfinale von "Grill den Henssler" 2019. Die Sendung läuft um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

Themen folgen