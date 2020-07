vor 50 Min.

Gunnar Lindemann und #Fahrspurende: Das sind die Reaktionen auf Twitter

Der AfD-Politiker Gunnar Lindemann musste auf Twitter einiges an Spott und Kritik aushalten.

Der AfD-Politiker Gunnar Lindemann vermutete hinter dem Wort "Fahrspurende" eine gegenderte Version von "Fahrspur". Dafür erntet er Kritik und Spott auf Twitter.

Der Berliner AfD-Politiker Gunnar Lindemann muss gerade auf Twitter einiges an Spott ertragen. Dort teilte er eine Meldung der BZ mit der Überschrift "Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle - zwei Verletzte". Er erkannte darin ein Beispiel für das, was er "Genderwahnsinn" nennt.

Er hielt das Wort Fahrspurende offenbar für eine geschlechtsneutrale Version von "Fahrspur", ähnlich wie beispielsweise "Studierende" statt "Studenten" benutzt wird. Gemeint hatte die BZ aber das Ende einer Fahrspur.

Der Tweet erhielt viel Aufmerksamkeit. Fast 2000 Mal wurde er bis zum Mittwochmorgen geteilt, etwa 2800 Mal darauf geantwortet. Darunter war einiges an Spott und Kritik zu lesen.

Der tägliche Genderwahnsinn: Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Wie wäre es mal mit der guten alten Duden-Rechtschreibung anstatt mit diesem links-grünen Ideologien liebe @bzberlin ? Dann verstehen Euch vielleicht auch die Leser wieder.#zib2 #Gender #Gendergaga #twitch pic.twitter.com/4K6qJyBFrm — Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) July 27, 2020

Einige User antworteten ironisch auf Lindemanns Tweet und posteten Bilder von vermeintlich gegenderten Wörtern. Darunter Begriffe wie "Spurrinnen"...

Unfassbar!!1! Das erinnert mich an diese Genderwahnkampagne des Straßenverkehrsamtes. Wo soll das alles enden?????????3??? pic.twitter.com/xBVIj1yngV — (@unaloba) July 28, 2020

...oder "Hähnchen-Innenfilet".

Es wird ja immer schlimmer, neulich auch an der Kühltruhe!!1! pic.twitter.com/B3cGTCVhJO — andreasdotorg (@andreasdotorg) July 27, 2020

Andere reagierten mit offener Ablehnung an Lindemann selbst. Darunter der Pianist Igor Levit. Er bezeichnete den Politiker als "Rechtsextremist" und nannte ihn "unendlich doof".

Die tägliche Erinnerung daran, wie häufig Rechtsextremisten einfach nur unendlich doof sind. https://t.co/WgECvFf567 — Igor Levit (@igorpianist) July 28, 2020

Auch die politischen Gegner Lindemanns haben das Thema kommentiert. "Wenn die ideologische Verblendung dazu führt, dass man es nicht mehr schafft, einen Satz zu lesen", schrieb beispielsweise die Junge Union Bayern als Antwort auf den Tweet. Der Berliner Sozialdemokrat Ben Schneider warnte derweil vor Lindemanns Verbindungen zu Russland. Für ihn sei Lindemann kein "peinlicher Witz" sondern "politische Realität".

Für mich ist Gunnar #Lindemann nicht nur ein peinlicher Witz (#Fahrspurende) in den Social Networks sondern politische Realität. Denn Lindemann ist in Marzahn-Nord seit 2016 "mein" Direktabgeordneter. Und das ist alles andere als lustig.



Ein Thread [1/12] pic.twitter.com/S3k6l2weUq — Ben Schneider (@ben_schndr) July 28, 2020

#Fahrspurende: Gunnar Lindemann rechtfertigt sich mit Verweis auf den Duden

Lindemann selbst verteidigte den Tweet mit der Begründung, das Wort "Fahrspurende" stehe nicht im Duden. Und verwies darauf, es müsse "Fahrspur-Ende" heißen.

Na, dann muss man das auch richtig schreiben — Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) July 28, 2020

Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland rechtfertigte Lindemann den Tweet: "Ein Wort 'Fahrspurende' existiert nach dem Duden für die deutsche Rechtschreibung nicht. Mit dem Tweet wollte ich auf humorvolle Art die Medientreibenden und alle anderen Leser ein wenig für die deutsche Sprache sensibilisieren. Das Ende einer Fahrspur ist mir als Verkehrspolitiker natürlich bekannt."

Die Verteidigung wollten einige in der Twitter-Community aber nicht ganz ernst nehmen. Der Schauspieler Christian Ulmen schrieb beispielsweise: "Aber Ihre Kritik war doch nicht, dass das Wort orthografisch falsch ist, sondern Sie lasen darin eine gegenderte Form des Wortes Fahrspur. Das ist wirklich beeindruckend." Andere Nutzer verwiesen darauf, dass die Wörter "Genderwahnsinn" oder "Gendergaga" auch nicht im Duden zu finden seien. (AZ)

