Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling verteidigt Aussagen in Transgender-Debatte

Die Werke über Zauberlehrling Harry Potter gelten als vorurteilsfrei. Autorin J.K. Rowling selbst wird aber intolerantes Verhalten vorgeworfen. Nun reagiert die Autorin.

Mit einer umstrittenen Äußerung über Transgender-Menschen hat Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. In der Debatte geht es beispielsweise um Frauen, die laut Geburtsurkunde als Männer auf die Welt kamen. Rowling hatte kürzlich auf Twitter einen Artikel kritisiert, in dem Frauen als "Menschen, die menstruieren" bezeichnet wurden.

"Ich bin sicher, dass es ein Wort für solche Menschen gegeben hat", lästerte die Autorin. Das englische Wort "women" für Frauen war in dem Artikel vermieden worden. Rowling fragte in ihrem Tweet spöttisch, ob das frühere Wort "Wumben", "Wimpud" oder "Woomud" geheißen habe. "Ich bin sicher, dass es früher ein Wort für diese Menschen gab. Kann jemand helfen?" Die Folge: Es hagelte Kritik.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

Selbst Schauspieler aus den Harry-Potter-Verfilmungen distanzierten sich von Rowling. Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (30) entschuldigte sich für den Schmerz, den die Äußerungen den Betroffenen zugefügt habe. "Transgender-Frauen sind Frauen", schrieb er auf der Website von "The Trevor Project", einer US-Organisation, die Seelsorge für LGBTQ-Jugendliche anbietet.

Auch die 30-jährige Schauspielerin Emma Watson, die einst Hermine Granger verkörperte, sprach Klartext: Trans-Menschen wüssten schon selbst, was sie seien. Außerdem verdienten sie es, ihr Leben zu leben, ohne ständig hinterfragt zu werden oder zu erfahren, dass sie nicht sind, wer sie sind." Kritiker nannten Rowling auch schon "Hexe" oder verglichen sie mit dem schrecklichen schwarzen Magier Voldemort, Harry Potters Feind.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.